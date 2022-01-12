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民航局2022年将重点开展六方面工作 力争实现行业整体扭亏增盈

2022年01月12日10:59 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者乔雪峰）面对行业发展压力、安全压力，2022年民航局工作的重点有哪些？1月12日，民航局综合司副司长孙文生在回答人民网记者提问时表示，2022年，我国经济面临新的下行压力，外部环境更趋复杂严峻和不确定，民航运输生产恢复依然面临疫情防控、经营亏损、安全压力等交织叠加影响，2022年全行业将着力“守底线、稳预期、强基础、挖潜力、提质增效、创新业绩”，重点开展六方面的工作：

一要坚守航空安全底线。运用系统安全观念，优化完善国家风险防控体系，持续开展风险隐患排查整治，加快推进安全监管模式转型，以安全工作的常态化，推动我国民航在跨越运输航空安全飞行1亿小时大关的基础上，不断创造安全发展新业绩。

二要统筹运输生产恢复。围绕扩大国内航空需求，科学精准防控疫情，深挖航空市场潜力，加大助企纾困力度，优化提升服务质量，力争2022年完成运输总周转量1040亿吨公里，旅客运输量5.7亿人次，货邮运输量780万吨，总体恢复至疫情前85%左右水平，航班正常率稳定在80%以上，千万级以上机场平均放行正常率和始发航班正常率力争达到85%。在疫情不出现反复波动的情况下，力争实现行业整体扭亏增盈。

三要提高运行保障能力。加大基础设施补短板力度，推进重点项目建设，围绕打造现代化国家综合机场体系，力争2022年底颁证运输机场达256个；推进释放国家空管改革红利，优化空域资源供给，推进“10+3”大通道建设，继续推进繁忙地区空域优化，加快推进低空飞行服务保障体系建设；深挖内部潜力，提升协同运行水平，启动全国民航协同运行系统建设，进一步探索区域运管委建设，扩大运行数据共享范围，充分发挥全国流量管理系统功能，力争运行保障容量提升一个新台阶。

四要深化民航科教创新。突出智慧民航建设，印发智慧民航建设路线图并做好宣贯落实；提升自主创新能力，大力促进北斗导航、5G航空应用等科技成果转化，推动国家重点实验室筹建，建设民航南北科教创新园区；优化人才结构布局，加快布局建设科技创新人才、专业技术人才、国际化人才三支队伍，切实为民航高质量发展提供强有力的科教支撑和人才保障。

五要系统推进深化改革。充分发挥改革的动力作用，大力提升航权、时刻、运力等资源配置效率，扎实推进民航价格收费、通用航空等重点领域改革，持续推进民航法治建设，扎实推进民航治理体系和治理能力现代化。

六要强化党建引领保障。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，巩固拓展党史学习教育成果，持续推进全面从严治党，深入推进党的政治建设，着力抓好领导班子和干部队伍建设，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，认真抓好意识形态工作，切实做好迎接学习宣传贯彻党的二十大各项工作。

(责编：孙红丽、高雷)

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