人民网北京1月12日电 （记者夏晓伦）从2G时代到5G时代，手机行业在通信技术的推动下经历了从直板机到大屏手机的进化，随着柔性屏幕技术的出现，更大屏幕的折叠屏手机承载了产业升级发展的重任。

近日，荣耀发布了首款折叠屏手机Magic V。据了解，合上手机是6.45英寸的OLED屏幕，长宽比例为21.3：9，展开则是7.9英寸的屏幕，长宽比例为10.3：9。

一同发布的还有Magic UI 6.0操作系统。荣耀终端有限公司CEO赵明表示：“自2016年Magic Live智慧引擎发布以来，荣耀一直在研发更好体验更强性能的AI能力，全新发布的Magic UI 6.0将是Magic UI在AI进化上一个里程碑。”

折叠屏手机不是简单大屏小屏一加一，如何彻底解决传统折叠屏手机交互低效的窘境，做到交互体验的一致、流畅和高效才是手机厂商追求的目标。

赵明介绍，Magic V创新改进了大屏显示逻辑，用软件解决方案充分发挥大屏优势，打造便捷的多窗体验，促进单设备和跨设备的效率提升。

此外，Magic V还通过互联技术打通了跨设备OS之间的壁垒，实现荣耀品牌手机、平板电脑和笔记本电脑等智能设备之间的多设备智能协同，带来移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐、智慧出行等场景的体验。

赵明最后表示，2022年将继续坚持和深化全场景智慧生活战略，持续打造多设备连接与智慧协同体验，联合合作伙伴共建“人-设备-服务”新商业模式与新服务生态，创造全场景智慧空间，最终为消费者带来跨设备、跨系统、跨应用、跨生态的全场景体验。

(责编：孙红丽、高雷)