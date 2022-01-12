人民网北京1月12日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委近期会同有关方面组织编制了《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》（以下简称《规划》，其中提出要严守生态保护空间，大力整治房地产建设等环湖开发活动。

《规划》具体要求，切实转变“环湖造城、环湖开发”发展模式，转变治湖理念，落实地方主体责任。科学划定湖泊流域保护范围，保护区内禁止建设房地产、旅游景点、高尔夫球场等设施，严禁各类旅游设施、餐饮客栈侵占湖体，坚决清理整顿以文旅、康养等名目打“擦边球”搞沿湖贴线开发行为，全面排查整治沿湖房地产项目违规违建。坚持依法治湖，视情修订湖泊保护管理条例，出台有关配套政策，不断加大执法检查力度，对各类涉湖违法违规行为保持“零容忍”。

《规划》提出，到 2025 年，基本形成较为完善的城镇水污染防治体系，城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上，基本消除城市黑臭水体。重要江河湖泊水功能区水质达标率持续提高，重点流域水环境质量持续改善，污染严重水体基本消除，地表水劣Ⅴ类水体基本消除，有效支撑京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施。集中式生活饮用水水源地安全保障水平持续提升，主要水污染物排放总量持续减少，城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例不低于 93%。

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