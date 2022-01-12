人民网北京1月12日电 （王仁宏）伴随着区域协调发展的不断加速，城乡、地区之间的人口流动成为常态，跨城办理住房公积金业务成为许多缴存者的现实需求。

如今，住房公积金高频服务事项“跨省通办”又有了新进展。住房和城乡建设部11日透露，聚焦人民群众在异地办事过程中的急难愁盼，住房和城乡建设部扎实推进住房公积金高频服务事项“跨省通办”，在2020年完成3个事项“跨省通办”工作任务的基础上，于2021年实现“住房公积金单位登记开户”等5个服务事项“跨省通办”。据估算，住房公积金的“跨省通办”已为群众节约异地办事成本2894万元。

2021年5月，来自四川成都的何先生便在福建省福州市住房公积金中心享受到“跨省通办”的便利。

何先生在成都一家生物医学材料公司工作。近年来，由于工作需要，何先生常驻福州，于2021年在福州市区的购置了一套房产。然而，成都的住房公积金能否在福州提取让他犯了愁。“难道要为了取钱特意跑一趟成都？在福州有办法提取住房公积金吗？”

抱着试一试的态度，何先生到福州住房公积金中心窗口咨询，得知住房公积金异地提取只需提供几项材料即可办理。在提交材料4天之后，何先生便接到工作人员电话，告知他成都住房公积金管理中心已经通过了提取申请，9万余元住房公积金马上就能到账。

无需跨省、跨城跑动，在异地购房的何先生快速办结了住房公积金异地提取的业务，拿到了住房公积金，缓解了购房压力。与何先生一样，有越来越多的人在全国各地享受到住房公积金“跨省通办”的便捷，节省了往来两地的成本和精力，缴存职工的获得感、幸福感也得到了显著增强。

据统计，全国各地已为住房公积金“跨省通办”业务设立6460个线下专窗和1364个线上专区，通过全程网办、代收代办和两地联办三种服务模式，办理了2019万余笔业务。其中“单位登记开户” 62万余笔，“ 单位及个人缴存信息变更”1743万余笔，“ 提前还清住房公积金贷款”37万余笔，累计有5468万缴存职工使用小程序，申请办理异地转移接续业务59万笔，划转金额61亿元。

同时，业务办理时长大幅缩短，两地联办业务平均办理时长由14个工作日缩短至7个工作日，异地转移接续业务平均办理时长从11个工作日缩短到6个工作日。

(责编：王仁宏、高雷)