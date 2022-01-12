人民网北京1月12日电 （申佳平）在工业和信息化部今日举行的2021年汽车工业发展情况新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司司长王卫明介绍，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。

“我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋具体指出，从2021年全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所放缓，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。

王卫明提到，2021年，为积极应对汽车芯片短缺、国内疫情散点爆发对产业链供应链的影响，我国组建汽车半导体推广应用工作组、保障汽车企业稳定生产工作专班，通过搭建供需对接平台等多种措施帮助企业稳定产业链供应链，并实施“容缺受理、先办后补”等准入管理便企服务措施；动态跟踪重点物料保障情况，建立央地协同机制推动解决关键零部件断点问题。

比如，针对江苏扬州、浙江绍兴等地疫情对整车企业生产的冲击，积极协调相关部门、地方政府和有关企业，采取点对点运输、封闭式员工管理等方式，在保障疫情防控效果的前提下，累计解决300多家零部件企业的物流运输和复工复产问题。

(责编：申佳平、高雷)