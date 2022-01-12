1月12日，以“新形象、新赛道、新格局”为主题的2022年海尔智慧生活家电全球峰会在青岛举行。会议现场，海尔智慧生活家电携手中国家电协会、中怡康及全国3000家客户代表，共同宣布启动物联网时代3.0场景模式。

会上，海尔智慧生活家电明确了“聚焦新赛道，1个核心3个升级”的产业发展策略，即以用户体验的引领为核心，升级企业策略、设计研发、服务模式；并发布了健康烹饪、全屋清洁、智慧护理、舒适环境等4大场景方案，纳米级食材净化技术、缓释精油护发专利、衣物智能识别科技、智能感知环境调节技术、纳米涂层加热技术、智能地面感知清洁技术6大黑科技，以及60款高差异化的产品。

海尔全国专卖店会长张冬明表示：“参加本次峰会，一方面体验了海尔智慧生活家电的新赛道产品的智能化；另一方面，我们对未来的战略布局和场景化转型充满了期待，更加坚定了与生活家电携手共进的信心。”

海尔集团副总裁、海尔智慧生活家电董事长解居志表示：“国家提出的 《‘健康中国2030’规划纲要》是以提高人民健康水平为核心，达到共建共享、全民健康的战略目标。海尔承接该战略，具体到生活家电产业就要整合全球的一流资源，实现科技上从并跑到领跑的跨越，推动中国家电行业全球地位的提升；并且完成从产品到场景的转型，紧紧围绕消费者的健康生活需求，让大家能够享受到更高品质的生活方式。”

对于海尔智慧生活家电的未来战略，中国家用电器协会秘书长王雷表示：“海尔智慧生活家电的战略布局，不仅满足用户对消费升级和美好生活的需求，更积极推动小家电行业的升级，促进行业转型发展。”

(责编：曹淼、李源)