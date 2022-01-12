据上海银行消息，以毫秒级风险监测防御团伙欺诈的金融创新项目——上海银行“零售信贷智能反欺诈知识图谱”近日荣膺上海金融创新奖二等奖。

据上海银行相关负责人介绍，上海银行长期立足于服务实体经济，深耕个人贷款业务的创新发展，不断迭代升级产品服务和风险管理能力。随着近年来线上个人信贷业务快速发展，欺诈风险识别的难度不断升级，特别是实时欺诈团伙识别的需求日益突显。

“零售信贷智能反欺诈知识图谱”是上海银行的重大创新转型项目之一，该项目立足数字化风控需求，活用图平台与图算法技术，实现了多维度的创新突破，可有效识别欺诈，及时拦截专业欺诈团伙。具体来看，该项目依托于知识图谱技术、算法应用创新，构建了大零售视图下的信贷申请欺诈防控体系，创新了实时决策场景；通过动态图谱增量计算，构建毫秒级团伙欺诈风险监测，实现黑产高并发集中式攻击的针对性防御，弥补了传统模型构建下的反欺诈体系的不足，完成了从单点欺诈管控到团伙欺诈防御的风控智能化创新升级。同时，运用前沿领先的金融科技手段，进行知识深挖与聚合，大幅优化快速欺诈群体识别、深度关系挖掘、风险事件传导等分析能力，为业务人员提供了时空属性一体的洞察视角和更为全面深度的应用体验。

上海银行零售信贷智能反欺诈知识图谱项目在图谱实时社团反欺诈上具有优势。该项目强化了欺诈风险人群的识别，有效开展高风险客户挖掘，抵御金融欺诈风险，对行业发展有很好示范作用。

该负责人表示，上海银行将继续以科技引领，促创新动能，以智能化为银行业务赋能，提升服务实体经济，强化科技创新策源，积极融入上海金融改革创新，为优化上海金融发展环境、为上海全面深化“五个中心”建设注入更多活力。

(责编：曹淼、李源)