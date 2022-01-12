原标题：邮储银行：推进“一站式”不动产抵押登记服务

“不用专门去不动产登记中心申请抵押登记，在银行提交贷款资料时，一并签署办理抵押登记授权书，就可以办理不动产抵押登记，非常方便快捷。”近日，刘先生在中国邮政储蓄银行北京通州区支行办理完抵押贷款后高兴地说。

刘先生说的是邮储银行“一站式”不动产抵押登记服务。该模式将不动产登记服务窗口延伸至银行网点，客户在银行网点提交抵押登记相关材料，银行通过网上平台发起抵押登记申请，不动产登记中心线上受理，实现客户只进银行“一扇门”，“一站式”快速办理不动产抵押登记和银行贷款业务。

截至目前，邮储银行“一站式”不动产抵押登记接入工作已实现36家一级分行全覆盖，234家二级分行、1075家一级支行支持不动产联网查询、登记申请及注销功能。

据统计，邮储银行网点日均办理不动产抵押登记数量明显提升，放款周期缩短，客户能够更加便捷地享受金融服务。同时，不动产登记中心系统支持银行业金融机构经授权或以抵押权人身份，通过网络依法查询相关不动产登记信息，并具有查册及预警提示功能，为邮储银行贷前、贷中、贷后的全流程押品监测、管理提供了便利，有助于进一步加强风险管理。

不动产抵押登记实现银行网点“一站式”办理，是政务服务便民利企的重要举措，也是银行优化抵押登记作业流程、提升客户服务体验的重要抓手。下一步，邮储银行将加快推进与各地不动产登记系统的互联互通，进一步推进登记流程自动化、高效化，积极助力优化营商环境，更好地为客户提供优质、便捷的金融服务。

(责编：曹淼、李源)