原标题：中国人寿发布2021年服务实体经济十大典型投资案例

作为金融央企，中国人寿全面贯彻落实党中央决策部署，并逐步形成“1+5+N”投资重点任务体系，具体为：“1”指服务实体经济总要求；“5”个重点领域包括发展绿色投资、支持现代产业体系发展、支持社会民生领域建设、支持国家区域协调发展、支持“一带一路”；“N”项重点任务涵盖了支持战略性新兴产业发展、乡村振兴等20多项具体内容。

截至目前，中国人寿服务实体经济存量投资规模超3.4万亿元，盘点2021年投资成果，一组组与国家大计、百姓民生息息相关的关键词，见证了中国人寿的初心使命。

投资关键词：大国工程。2021年6月16日，乌东德水电站最后一台机组正式投产发电。6月28日，白鹤滩水电站首批机组正式投产发电。在川滇交界的高山峡谷中，中国人寿投资数十亿元支持乌东德水电站、白鹤滩水电站等大国工程建设，助力将金沙江下游巨大的水能转换为电力，有效缓解华中、华东地区及川、滇、粤等省的用电紧张局面，为“西电东送”国家重大战略提供了支持。

投资关键词：ESG。2021年1月20日，中国人寿与华能集团合作的清洁能源投资基金实现放款，投向东部沿海地区的海上风电项目。基金总规模100.01亿元，中国人寿认缴50亿元。基金聚集高质量清洁能源项目建设，也是中国人寿践行ESG投资理念，深耕“绿色金融”，坚决打好污染防治攻坚战的重要行动之一。

投资关键词：区域发展战略。2021年12月24日，国寿铁工基础设施专项投资基金设立，签约总规模300亿元。中国人寿将通过该基金重点聚焦契合长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国家区域发展战略的PPP、BOT等基础设施投融资项目，预计可撬动基础设施投资项目总投资额约3000亿元，切实服务国家区域发展战略。

投资关键词：“一带一路”。2021年，中国人寿以实际行动参与“一带一路”高质量发展，对中国远洋海运集团出资50亿元，用于其旗下APLNG运输项目的运营支出等。APLNG运输项目涉及8艘液化天然气船舶的建造，是海上能源走廊的重要组成部分，有利于21世纪海上丝绸之路向东延伸。

投资关键词：现代物流业。2021年12月16日，中国人寿作为主要投资人的供销普洛斯现代物流产业基金一期设立，规模近30亿元，聚焦环北京、大湾区及中西部枢纽城市的冷链、中央厨房等现代物流设施。物流业是畅通国内大循环、促进国内国际双循环的重要战略支点，中国人寿有效助力国内物流基础设施产业升级。

投资关键词：新型基础设施。2021年8月，中国人寿旗下国寿科创基金成功领投国内领先的工业互联网平台海尔卡奥斯B轮融资。工业互联网平台是“新基建”主要领域之一，海尔卡奥斯链接了化工、模具、能源等15个垂直行业近80万家企业，服务企业7万余家，其中包括许多中小企业。中国人寿投资海尔卡奥斯，是坚定推动新型基础设施建设，服务相关行业数字化、智能化发展的重要举措之一。

投资关键词：国家科学技术奖。2021年11月3日，中国人寿旗下国寿大健康基金投资的企业联影医疗，凭借参与的“高场磁共振医学影像设备自主研制与产业化”项目，荣获2020国家科学技术进步一等奖。国寿大健康基金围绕医疗健康产业链全线布局，倾力提升我国产业链、供应链的安全性和竞争力。

投资关键词：“双碳”战略。2021年12月7日，中国人寿战略投资华电福新发展，投资规模20亿元。华电福新发展是落实国家“双碳”战略骨干央企中国华电集团旗下新能源发展和整合平台，该项目是中国人寿持续推进ESG/绿色投资的重要举措。

投资关键词：城市更新。2021年6月2日，上海城市更新基金正式成立，总规模约800亿元，将促进上海城市功能优化、民生保障、品质提升和风貌保护。中国人寿是上海城市更新基金的基石投资人，切实落实了“十四五”规划关于实施城市更新行动的要求，发挥了保险资金支持国家经济建设的重要作用。

投资关键词：乡村振兴。2021年一季度，中国人寿通过国寿投资-云南交投基础设施债权投资计划出资20亿元，用于昭会高速债务结构调整。昭会高速是云南昆明通往四川凉山州的必经高速，有利于促进改变凉山交通落后状况，巩固凉山州脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，是凉山州高质量发展的重要条件。

中国人寿相关负责人表示，中国人寿始终坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动公司高质量发展，持续发挥金融央企政治优势和业务优势，埋头苦干、勇毅前行，为建设社会主义现代化强国贡献力量。

(责编：曹淼、李源)