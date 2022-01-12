人民网北京1月12日电 （记者任妍）1月12日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2021年知识产权相关工作统计数据。会上，国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉表示，2021年，为支持中小企业发展，纾困助企，国家知识产权局会同相关部门出台并推动实施了一系列政策措施，在主体培育、金融赋能、转化运用、优化服务等各方面为中小企业的创新发展提供有力支持。

国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉。图片来源：国新网

胡文辉指出，具体主要包括几方面：

一是扩大知识产权的质押融资，助力解决中小企业的融资难问题。国家知识产权局会同中国银保监会、国家发展改革委启动了为期三年的知识产权质押融资“入园惠企”行动，进一步扩大知识产权质押融资服务对中小企业的覆盖面，力争知识产权质押融资能够惠及“百园万企”。我刚刚也讲到，2021年，全国专利商标质押融资金额为3098亿元，其中1000万元以下的普惠性贷款惠及企业达到1.1万家，占到整个惠企总数的71.8%。

二是联合开展专利转化专项计划，支持专利技术在中小企业的转化运用。联合财政部组织实施为期三年的专利转化专项计划，促进高校院所创新成果在中小企业实现转化运用。目前，共有30个省份启动实施专项计划，推动进一步深化政策措施，惠及更多中小企业，其中有8个省份获得了首批奖补资金。

三是加大中小企业培育力度，着力提升知识产权管理能力。鼓励中小企业贯彻实施企业知识产权管理规范国家标准，进一步优化知识产权管理体系，面向中小企业加大知识产权优势示范企业的培育力度，共培育国家知识产权优势示范企业5729家，其中中小企业占比超过76%。这些中小企业的研发投入强度、平均有效发明专利拥有量等相关指标均高于全国企业的平均水平。

四是加强知识产权服务，支持中小企业创新发展。指导专利导航服务基地建设，推广应用《专利导航指南》等系列国家标准，推动建立专利导航决策机制，有效服务中小企业的创新发展。加强商标品牌指导站建设，为中小企业提供便利化、高质量的商标品牌指导和服务。同时，我们深入开展“知识产权服务万里行”活动，围绕知识产权服务业吸纳就业创业、地理标志助力乡村振兴、惠企助企等重点任务，指导和支持各地开展线上线下各项活动近万次，惠及以中小企业为主的市场主体超过了15万家。加快知识产权综合服务窗口建设，实现知识产权服务的“一窗通办”。

胡文辉表示，下一步，国家知识产权局将继续贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入实施中小企业知识产权战略推进工程，采取多项措施，助力中小企业的创新发展。

(责编：乔业琼、高雷)