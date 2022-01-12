人民网北京1月12日电 （记者任妍）1月12日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2021年知识产权相关工作统计数据。会上，国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉表示，2021年，全年知识产权工作量质齐升，各项指标圆满完成，为人民群众美好生活提供了有力保障。

国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉。图片来源：国新网

胡文辉指出，从各项统计数据看，总体呈现四个方面的特点：

一是国内市场主体创新活力得到进一步激发。截至2021年底，我国国内拥有有效发明专利的企业达到29.8万家，较上年增长5.2万家。国内企业拥有有效发明专利190.8万件，同比增长22.6%，高于全国平均增速5.0个百分点。其中，高新技术企业拥有有效发明专利121.3万件，占国内企业总量的63.6%，体现出我国市场主体创新创造能力不断增强。

二是专利商标质押融资规模进一步扩大，普惠性进一步凸显。2021年，全国专利商标质押融资金额达到3098亿元，融资项目达1.7万项，惠及企业1.5万家，同比增长均为42%左右。其中1000万元以下的普惠性贷款惠及企业1.1万家，占惠企总数的71.8%，充分显示知识产权质押融资服务中小微企业的普惠特点。

三是数字经济、医疗领域专利储备进一步加强。按照世界知识产权组织划分的35个技术领域统计，截至2021年底，我国国内发明专利有效量增长最快的3个领域，分别是信息技术管理方法、计算机技术和医疗技术，分别同比增长100.3%、32.7%和28.7%，体现出关键核心技术领域专利储备不断增强，更加有力支撑产业升级，更好惠及老百姓的生命健康和日常生活。

四是外国企业对我国知识产权保护信心进一步增强。2021年，国外申请人在华发明专利授权11万件，同比增长23.0%;商标注册19.4万件，同比增长5.2%。其中，美国在华发明专利授权、商标注册同比分别增长32.1%和17.3%。国外在华知识产权数量保持较快增长，表明外国企业对中国知识产权保护和营商环境抱有坚定信心。

胡文辉表示，具体来看，截至2021年底，我国专利、商标、地理标志、集成电路布图设计等知识产权工作在创造、保护、运用、服务方面的总体统计数据如下：

第一，专利方面，我国发明专利有效量为359.7万件。其中，国内（不含港澳台）发明专利有效量270.4万件。每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件，较上年提高1.2件。

2021年，受理PCT国际专利申请7.3万件，其中国内申请人提交6.8万件。专利复审结案5.4万件，无效宣告结案0.71万件。

第二，商标方面，我国有效商标注册量为3724.0万件。

2021年，收到国内申请人马德里商标国际注册申请5928件。完成商标异议案件审查16.4万件，完成各类商标评审案件审理38.3万件。

第三，地理标志方面，我国累计批准地理标志产品2490个，累计核准地理标志作为集体商标、证明商标注册6562件。

第四，集成电路布图设计方面，我国集成电路布图设计累计发证5.2万件。

第五，知识产权保护、运用和服务方面，我国累计建设57家知识产权保护中心和30家知识产权快速维权中心，设立国家海外知识产权纠纷应对指导中心及22家地方分中心。

2021年，向地方通报4批次81.5万件非正常专利申请，前3批撤回率达97%。打击恶意商标注册申请48.2万件。

经统计核算，在未扣除价格因素的条件下，2020年全国专利密集型产业增加值为12.13万亿元，比上年增长5.8%,占GDP的比重为11.97%，比上年提高0.35个百分点。

截至2021年底，全国31个省（区、市）全部实现专利商标业务“一窗通办”，省级知识产权信息公共服务机构达到52家，地市级综合性知识产权公共服务机构达到104家。

(责编：乔业琼、高雷)