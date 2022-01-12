当地时间1月10日，迪拜世博会中国国家馆日活动举行。据了解，中国馆创新地采用了机器人志愿者接待参加活动的嘉宾。优必选科技自主研发的熊猫机器人优悠、大型仿人服务机器人Walker、商用服务机器人Cruzr（克鲁泽）、悟空机器人在中国馆各楼层上岗，各司其职。

在中国国家馆日，和平友好使者熊猫机器人优悠在中国馆门口热情欢迎嘉宾，展示富有特色的友好礼节。现代科技与传统文化美丽“邂逅”，中华文化与世博精神有机融合，让大家感受到了中国的悠久历史、独特文化和创新科技。

截至目前，熊猫机器人优悠和Walker X 已经在中国馆工作三个多月，服务游客人数超80万，累计接待讲解近600场次，与来自阿联酋、奥地利、俄罗斯、德国、法国、日本等近40个国家和地区的政企商界嘉宾及VIP参访团互动，这也是大型仿人服务机器人在全球顶级盛会中稳定提供长时间的智慧导览服务。

熊猫机器人优悠在中国馆智慧生态分展区介绍中国熊猫生态长卷等展项

三名Cruzr（克鲁泽）机器人作为中国馆聘请的“新员工”，在阿联酋建国50周年正式上岗。据悉，Cruzr（克鲁泽）具备无接触服务、可连续作业及深度场景交互等独特优势。面对数以万计的游客，Cruzr（克鲁泽）机器人不需隔离即可上岗，在中国馆各楼层驾轻就熟的为游客们提供讲解和咨询服务，有效缓解现场讲解人员的接待压力，降低中国馆现场运营的感染风险。

作为迪拜世博会中国馆“官方唯一智能机器人合作伙伴”，优必选机器人在世博会这一国际舞台上被各国嘉宾、观众和媒体认可，成为国家先进生产力的“社交名片”，向世界传递中国AI。

在迪拜世博会中国馆“广东周”期间，优必选机器人作为深圳科创企业代表参与了深圳科技创新互动展和阿联酋深圳精品展，在世界舞台展现先进技术企业风采及深圳领先的科创力量。在1月11日举办的迪拜世博会中国馆“深圳日”启动仪式上，在迪拜的熊猫机器人优悠与深圳会场实时视频连线，带领全球观众沉浸式观看世博会现场。深圳与迪拜友谊源远流长，2018年双方正式缔结友好交流城市。未来，“奇迹之城”深圳也将携手“沙漠奇迹”迪拜，发挥协同效应，共促繁荣和发展。

优必选熊猫机器人优悠在迪拜与深圳会场实时视频连线

阿联酋外交与国际合作部国际发展事务部长助理苏尔坦·沙姆希表示，近年来,“一带一路”倡议使中阿两国政治、经济、文化、科技交流日益密切，双方在本届世博会深入交流合作，中阿两国关系将开启新的篇章。

当前，中东主要国家都制定了数字化转型和人工智能战略，以促进经济的可持续发展。优必选科技首席品牌官谭旻表示：“我们致力于与当地合作伙伴共同推动人工智能技术和应用在中东地区的落地，在人工智能教育、商用服务、智慧防疫等方面为中东地区提供科技支撑。”近期，针对“2030愿景”规划下的AI应用，沙特政府采购了多台优必选Cruzr（克鲁泽）用于疫情防控。除了中东，优必选机器人还在美国、俄罗斯、法国、德国、荷兰、瑞士、日本、韩国、泰国、越南等海外国家和地区上岗服务。

创新是引领高质量发展的源动力，优必选科技将持续以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求，用中国原创科技成果服务全球。

(责编：董童、李源)