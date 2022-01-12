人民网北京1月12日电 （申佳平）“近十年来，中国汽车出口一直在100万辆左右徘徊，2021年首次突破200万辆，实现了历史性跨越，中国汽车产业正在迈入全球化发展新阶段。”1月12日，在工业和信息化部举行的2021年汽车工业发展情况新闻发布会上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，全球汽车消费复苏、中国品牌转型升级等多种因素共同推动中国品牌汽车海外发展持续增长，预计2022年我国汽车出口增速在20%左右。

付炳锋具体指出，中国汽车产业呈现出4个方面的亮点。

一是中国品牌汽车企业出口均呈现快速增长。在出口前十企业中，和去年同期相比，9家中国品牌汽车企业，均呈现快速增长，其中有4家企业出口增速超过100%。

二是乘用车和商用车均高速增长。乘用车增长1.1倍，SUV占据绝对主导，说明中国品牌在SUV车型方面更具竞争优势。商用车增长70.7%，客车和货车均呈现高速增长。

三是新能源汽车出口爆发式增长。2021年，新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍。欧洲市场成为一大主要增量市场，主要集中在比利时、英国、德国、法国、挪威等发达国家，体现了中国新能源汽车的国际竞争优势。

四是直接投资模式发挥了重要作用。上汽集团、长城汽车、吉利汽车等中国车企在海外布局建厂，并开始发挥较好的作用。这些直接投资的工厂，支撑了中国品牌在海外落地生根，并为未来增长奠定了坚实的基础。

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