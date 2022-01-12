人民网北京1月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布2021年社会融资规模存量统计数据报告和2021年社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，2021年末社会融资规模存量为314.13万亿元，同比增长10.3%。2021年社会融资规模增量累计为31.35万亿元，比上年少3.44万亿元，比2019年多5.68万亿元。

社会融资规模存量方面，初步统计，2021年末社会融资规模存量为314.13万亿元，同比增长10.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为191.54万亿元，同比增长11.6%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.23万亿元，同比增长6.3%；委托贷款余额为10.87万亿元，同比下降1.6%；信托贷款余额为4.36万亿元，同比下降31.3%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.01万亿元，同比下降14%；企业债券余额为29.93万亿元，同比增长8.6%；政府债券余额为53.06万亿元，同比增长15.2%；非金融企业境内股票余额为9.48万亿元，同比增长15%。

从结构看，12月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61%，同比高0.7个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.7%，同比持平；委托贷款余额占比3.5%，同比低0.4个百分点；信托贷款余额占比1.4%，同比低0.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比1%，同比低0.2个百分点；企业债券余额占比9.5%，同比低0.2个百分点；政府债券余额占比16.9%，同比高0.7个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比高0.1个百分点。

社会融资规模增量方面，初步统计，2021年社会融资规模增量累计为31.35万亿元，比上年少3.44万亿元，比2019年多5.68万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加19.94万亿元，同比少增907亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1715亿元，同比多增265亿元；委托贷款减少1696亿元，同比少减2258亿元；信托贷款减少2.01万亿元，同比多减9054亿元；未贴现的银行承兑汇票减少4916亿元，同比多减6662亿元；企业债券净融资3.29万亿元，同比少1.09万亿元；政府债券净融资7.02万亿元，同比少1.31万亿元；非金融企业境内股票融资1.24万亿元，同比多3434亿元。12月份，社会融资规模增量为2.37万亿元，比上年同期多7206亿元，比2019年同期多1669亿元。

从结构看，2021年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的63.6%，同比高6个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比0.5%，同比高0.1个百分点；委托贷款占比-0.5%，同比高0.6个百分点；信托贷款占比-6.4%，同比低3.2个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比-1.6%，同比低2.1个百分点；企业债券占比10.5%，同比低2.1个百分点；政府债券占比22.4%，同比低1.5个百分点；非金融企业境内股票融资占比3.9%，同比高1.3个百分点。

(责编：罗知之、高雷)