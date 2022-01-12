人民网北京1月12日电 （记者赵竹青）1月12日，国新办举行2021年知识产权相关工作统计数据发布会。国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉介绍，2021年，全年知识产权工作量质齐升，各项指标圆满完成，为人民群众美好生活提供了有力保障。每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件，较上年提高1.2件。

国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉。徐想 摄

每万人口高价值发明专利拥有量达7.5件

胡文辉介绍，2021年，我国发明专利有效量为359.7万件。其中，国内（不含港澳台）发明专利有效量270.4万件。每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件，较上年提高1.2件。

从数据来看，我国市场主体创新创造能力不断增强。截至2021年底，我国国内拥有有效发明专利的企业达到29.8万家，较上年增长5.2万家。国内企业拥有有效发明专利190.8万件，同比增长22.6%，高于全国平均增速5.0个百分点。其中，高新技术企业拥有有效发明专利121.3万件，占国内企业总量的63.6%。

同时，关键核心技术领域专利储备不断增强，更加有力支撑产业升级。数据显示，按照世界知识产权组织划分的35个技术领域统计，截至2021年底，我国国内发明专利有效量增长最快的3个领域，分别是信息技术管理方法、计算机技术和医疗技术，分别同比增长100.3%、32.7%和28.7%。

此外，专利商标质押融资规模进一步扩大，普惠性进一步凸显，外国企业对我国知识产权保护信心也进一步增强。

国家知识产权局战略规划司司长葛树。徐想 摄

2025年我国专利密集型产业增加值占GDP比重将达到13%

国家知识产权局战略规划司司长葛树表示，2020年我国专利密集型产业增加值超过12万亿元，同比增长5.8%（未扣除价格因素），占GDP比重较上年提高了0.35个百分点，对GDP增长的贡献率达到24.6%，对国民经济增长拉动作用强。

同时，抗风险能力强、发展韧性大。在2020年新冠肺炎疫情对经济社会发展造成较大冲击的背景下，信息通信技术服务业、医药医疗产业、研发设计和技术服务业等专利密集型产业增加值分别同比增长了15.7%、10.1%和5.9%，成为带动经济增长的新动能。

葛树表示，《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》提出“培育专利密集型产业”的工作任务，预期到2025年我国专利密集型产业增加值占GDP比重将达到13%。

国家知识产权局知识产权保护司司长张志成。徐想 摄

多举措打击不以保护创新为目的的非正常专利申请

国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示，近年来，国家知识产权局持续深入实施专利质量提升工程，坚决打击不以保护创新为目的的非正常专利申请，取得了良好成效。

这些措施包括：积极引导地方优化专利政策，全面取消申请环节的资助和奖励，引导高质量发展；加大前端排查力度，通过计算机辅助筛查和人工核查相结合的手段，对涉嫌非正常专利申请的案件进行严格排查、审慎认定；对排查认定为非正常的专利申请，及时向地方通报，要求地方知识产权管理部门进行核查，并要求申请人主动撤回；加大正面宣传引导力度，营造高质量发展的良好氛围，引导申请人正确进行专利申请，积极促进质量提升等。

张志成透露，2021年，国家知识产权局专门组织开展打击非正常专利申请的专项行动，累计分四批向全国各地通报非正常专利申请共81.5万件。截至2021年年底，前三批通报的非正常专利申请的撤回率达97%。下一步，国家知识产权局将继续会同各地知识产权管理部门，健全打击非正常专利申请的常态化工作机制，推动形成上下联动、协同治理的工作合力，加大对非正常专利申请的打击力度，促进专利申请质量提升，加快建设知识产权强国。

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