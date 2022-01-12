新能源汽车动力电池“退役潮”来袭 工信部加强四方面保障
人民网北京1月12日电 （申佳平）数据显示，2021年我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。随着我国新能源汽车保有量快速增长，动力电池“退役”量也在逐年增加。
“做好动力电池回收利用工作，对于保护生态环境、提高资源利用效率、保障新能源汽车产业健康可持续发展具有重要意义。”1月12日，在工业和信息化部举行的2021年汽车工业发展情况新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司司长王卫明表示，近年来，工业和信息化部会同有关部门发布实施一系列政策及配套措施，加强动力电池全生命周期溯源管理。同时在京津冀等17个地区开展动力电池回收利用试点，深化跨区域合作与产业链协同，推广应用退役电池柔性拆解等先进工艺技术设备，制定发布了一批国家、行业和团体标准。
据统计，截至2021年12月底，173家有关企业已在全国31个省市区设立回收服务网点10127个，培育的45家梯次和再生利用骨干企业积极发挥示范引领作用，动力电池回收利用体系初步建立。
王卫明指出，下一步，工业和信息化部将认真贯彻落实《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，会同有关部门着力推动以下四方面工作。
一是加快研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，进一步明确国家和地方等有关部门的监管具体职责，细化动力电池回收利用各环节的监管要求，加大监管约束力度。
二是研究建立动力电池回收利用管控联动机制，强化线上线下协同溯源监督管理，压实有关主体责任，提高监管效能。
三是加快出台一批动力电池回收利用国家、行业标准，抓好标准宣贯落实。加大高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用力度，提升行业技术水平。
四是开展动力电池回收利用试点验收，遴选推广一批典型模式和企业案例经验。持续实施废旧动力电池综合利用行业规范管理，树立一批梯次和再生利用标杆企业。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 财政部：全国农业保险保费规模超900亿元
- 人民网北京1月12日电 （记者王震）据财政部网站消息，2021年，我国农业保险保费规模为965.18亿元，同比增长18.4%。 财政部表示，2021年，财政部切实履行发展农业保险牵头主责，会同有关方面通过政策提标扩面、行业降本增效、夯实数据基础、加大宣传力度，推动我国农业保险持续快速发展，引导金融保险资源服务“三农”，服务保障国家粮食安全作用进一步凸显。…
相关新闻
- 评论
- 关注