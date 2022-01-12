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大庆油田62年累计生产原油24.63亿吨 建成世界最大三次采油基地

2022年01月12日16:27 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国石油大庆油田2021年度油气田开发技术座谈会上获悉，截至2021年12月底，已经开发建设62年的大庆油田累计生产原油24.63亿吨，占我国陆上同期石油产量的近40%。其中，大庆油田三次采油年产量连续20年保持在1000万吨以上，建成世界最大的三次采油基地。

大庆油田第三采油厂注采304班员工调整记录复合驱单井注入量。受访者供图

大庆油田是1959年发现、1960年开发建设的。“在当时极其困难的条件下，仅用3年多的时间，大庆油田生产原油1166.2万吨，占同期全国原油产量的51.3%，实现了我国石油基本自给；从1964年开始，以平均每年350万吨以上的速度上产，1976年原油产量跨上5000万吨台阶；从1976年到2002年，实现5000万吨以上连续27年高产稳产；从2003年到2014年，实现4000万吨以上持续稳产12年；2015年以来，油气当量始终保持在4000万吨以上。”大庆油田有关负责人介绍，62年间，主力油田采收率突破50%，比国内外同类油田高出10-15个百分点，海外权益产量连续3年保持在900万吨以上。

大庆油田第六采油厂采油114队员工进行倒流程作业。受访者供图

值得一提的是，2021年，面对三次采油开发对象由一类油层转向二类油层、储量品质变差、稳产难度大的问题，大庆油田完善二类油层化学驱开发模式，二类油层聚驱、复合驱提高采收率分别达到14和18个百分点；优选抗盐聚合物系列产品，研制高效驱油体系，聚合物和表活剂用量减少10%以上，确保大庆油三次采油年产量连续20年保持在1000万吨以上，建成了世界最大的三次采油基地。

数据显示，2021年，大庆油田完成油气产量当量4300万吨以上。其中，生产原油3000万吨以上，天然气迈上50亿立方米新台阶，连续11年稳定增长，在“十四五”开局之年交出了高质量发展的“大庆答卷”。

(责编：乔业琼、高雷)

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