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浙江杭州推出“民生直达”平台

数字化护航 民生添保障（扎实推进共同富裕）

本报记者  李中文  方  敏  窦  皓
2022年01月13日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　拿起铁锹，挖坑、栽苗，冬日暖阳斜照，54岁的楼永芳干得起劲。

　　楼永芳家住浙江杭州余杭区径山镇平山村，这里地处偏远，产业少。他种地、编筐、打零工，日子过得还好。但在两年前，夫妇俩相继患病，女儿考上大学，收入减少、支出大增，家里面临困境。

　　遇到难题，楼永芳只是默默承受，没跟旁人说，病也不见好。谁知没多久，平山村党总支委员马云强上门探访。

　　“老楼，上回我来走访，怎么还瞒我？多亏了数据会说话。”马云强开门见山。

　　原来，一周前，径山镇政府收到了来自余杭区民政局“民生直达”平台的信息。该平台通过大数据比对，发现楼永芳家突然支出一大笔医疗费用，提示“可能存在帮扶需要”。

　　“我能进低保？政策我不懂，也没去村里申请呀。”楼永芳说。

　　“不用你申请，系统自动识别了。”马云强解释，“不懂政策没关系，现在不是人找政策，是政策找人。”

　　“低保怎么办理？我也不知道。”“网上就能办，我来代办。”经马云强在线申请，楼永芳一家很快被纳入低保对象，2021年2月收到第一笔低保金，夫妇俩看病花费报销比例可达到80%。通过教育部门的数据，径山镇政府将其女儿纳入慈善救助名单，学费、住宿费得以全额报销。

　　楼永芳一家的困难，也是一些群众可能遇到的境况——平常日子好过，但突遭不幸时，容易从小康变为困顿。

　　习近平总书记指出，“要巩固拓展脱贫攻坚成果，对易返贫致贫人口要加强监测、及早干预”。贯彻落实习近平总书记重要指示精神，杭州提出以数字化改革保障民生、推进共同富裕，建设全域统筹的线上服务平台，不让低收入群体掉队。

　　2020年10月，杭州市民政局联合市数据资源管理局推出“民生直达”平台，依托杭州市数字化服务平台“城市大脑”，与人社、卫健、教育等10个部门交换、共享数据。通过社会救助、劳动保障、教育、医疗等方面数据比对，一方面，各区县民政、教育、残联等部门可主动查找、识别服务对象，另一方面，电子津贴、医疗补助等补助资金可“一键直达”居民账户。

　　截至2021年12月10日，杭州“民生直达”平台共上线惠民政策94条，累计发放民生保障资金41.25亿元，受益群众842万多人次。

　　“未来，类似‘民生直达’这样的数字化场景运用将越来越广泛。”杭州市发改委负责同志介绍，“我们将持续围绕民生问题，聚焦住房、教育、医疗、社会保障等群众关注的热点领域，加快打造一批跨部门、多服务的协同应用场景。”

　　近段时间，楼永芳的健康状况明显好转。他在村组长的带领下找到了新活计，每月多了上千元收入。“病见好了，能干活了，日子盼头足了。”楼永芳脸上泛起笑容。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月13日 02 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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