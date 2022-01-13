本报记者 谷业凯

制图：汪哲平

我国发明专利有效量为359.7万件，每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件，受理PCT国际专利申请7.3万件，全国专利商标质押融资金额达到3098亿元……在1月12日举行的国新办新闻发布会上，国家知识产权局有关负责人对2021年知识产权工作的统计数据进行解读。

关键核心技术领域专利储备不断增强

国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉介绍，截至2021年底，我国国内拥有有效发明专利的企业达到29.8万家，较上年增长5.2万家。国内企业拥有有效发明专利190.8万件，同比增长22.6%，高于全国平均增速5个百分点。其中，高新技术企业拥有有效发明专利121.3万件，占国内企业总量的63.6%，市场主体创新活力得到激发，创造能力不断增强。

专利商标质押融资规模进一步扩大，普惠性进一步增强。2021年，全国专利商标质押融资金额达到3098亿元，融资项目达1.7万项，惠及企业1.5万家，3项数据均同比增长42%左右。其中1000万元以下的普惠性贷款惠及企业1.1万家，占惠企总数的71.8%。

数字经济、医疗领域专利储备进一步加强。截至2021年底，我国国内发明专利有效量增长最快的3个领域，分别是信息技术管理方法、计算机技术和医疗技术，分别同比增长100.3%、32.7%和28.7%。“关键核心技术领域专利储备不断增强，更加有力地支撑产业升级，更好惠及老百姓的生活。”胡文辉说。

2021年，国外申请人在华发明专利授权11万件，同比增长23%；商标注册19.4万件，同比增长5.2%。胡文辉指出，国外在华知识产权数量保持较快增长，表明外国企业对中国知识产权保护和营商环境抱有坚定信心。

高价值发明专利规模稳步扩大

国家知识产权局战略规划司司长葛树介绍，截至2021年底，我国国内每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件，较上年提高了1.2件。“每万人口高价值发明专利拥有量旨在客观评价我国创新发展水平，引导专利向追求质量转变。”葛树表示，从数据看，我国高价值发明专利规模稳步扩大，发明专利结构进一步优化。

一是战略性新兴产业专利储备不断加强，截至2021年底，国内战略性新兴产业有效发明专利79.2万件，较“十三五”期末增加了11.4万件，产业自主创新能力持续增强；二是维持年限较长的有效发明专利增长较快，截至2021年底，国内维持年限超过10年的有效发明专利达到32.3万件，同比增长27.7%；三是创新主体海外布局能力持续提升，截至2021年底，我国在海外有同族专利权的有效发明专利为8.3万件，同比增长21.8%，企业作为创新主体拥有其中近九成。

国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示，近年来，专利质量提升工程持续深入实施，坚决打击不以保护创新为目的的非正常专利申请，积极促进专利质量提升，取得了良好成效。

推动专利技术在中小企业转化运用

为支持中小企业发展，国家知识产权局会同相关部门出台并推动实施了一系列政策措施。国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云介绍，2021年，印发通知明确单列信贷计划、专项考核激励、放宽不良率等措施，进一步加强知识产权质押融资工作；启动知识产权质押融资“入园惠企”三年行动，指导各地组织银企对接活动；修订《专利权质押登记办法》，扩大银行业金融机构知识产权质押登记线上办理试点。

此外，组织实施为期3年的专利转化专项计划，支持专利技术在中小企业的转化运用。目前，共有30个省份启动实施专项计划，其中8个省份获得首批奖补资金。“我们还面向中小企业加大知识产权优势示范企业的培育力度，共培育国家知识产权优势示范企业5729家，中小企业占比超过76%。”胡文辉表示。

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 02 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)