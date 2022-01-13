本报北京1月12日电 （记者齐志明）日前，全国审计工作会议在北京召开。据统计，2021年1月至11月，全国共审计6.1万多个单位，促进增收节支和挽回损失3040多亿元，健全完善规章制度9900多项；共审计2.3万多名领导干部，查出负有直接责任问题金额590多亿元；向纪检监察、司法机关等移送线索4400多起，涉及1070多亿元、7900多人。

2021年，审计署深入开展重大政策和重大投资审计。组织对2020年中央经济工作会议部署的宏观、产业、微观、改革、社会等五大政策开展跟踪审计，严肃查处虚报冒领、虚列支出等问题。在推动保障和改善民生方面，组织全国开展就业、养老、医疗、住房、教育、脱贫攻坚和乡村振兴等民生审计项目200多个，重点关注资金使用“最后一公里”，移送重大问题线索300多起。密切关注中央八项规定精神和过紧日子要求落实情况，严肃查处了部分债务沉重地区自2015年来违规动用财政资金购置修建楼堂馆所的问题。

严格落实《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》，截至2021年10月底，针对2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出的问题，有关地方、部门和单位已整改问题金额1.73万亿元，制定完善相关规章制度1435项，追责问责7700多人。

会议表示，2022年将围绕宏观政策要求深化财政和金融审计。在做好中央财政管理、部门预算执行、金融机构等常规审计的同时，重点关注财政支出强度和进度、重要减税降费举措落实、党政机关过紧日子、严肃财经纪律等情况。同时，围绕防范化解重大风险问题开展各项审计。

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 07 版）

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