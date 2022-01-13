本报记者 黄 娴 赵帅杰 王永战

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进一步提升脱贫地区公共服务水平，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作之一。建设新校舍、引进新设备，义务教育办学条件不断改善；小病有医保、大病有救助，医疗保障打通“最后一公里”；改造农村危旧房、塑造乡村新风貌，住房安全有保障……各地持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不断优化脱贫地区公共服务，为乡村振兴注入动力。

“现在每月平均8000多元工资，生活有保障。”从贵州省毕节职业技术学院的“校企合作订单班”毕业后，秦鹏成为一名码头机械司机，在广州站稳了脚跟。

在许多脱贫地区，职业院校发展迅速，为青年就业增收提供了多种路径。不仅在教育领域，各地多措并举提升脱贫地区公共服务水平，乡村医疗提质升级、村级综合服务设施不断完善，脱贫人口获得感、幸福感、安全感持续提升。

改善办学条件

夯实教育根基

“看，我们的新宿舍楼！”

李欣兰是贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县白沙乡白沙小学的寄宿生，住进学校宿舍之前，到白沙小学上学，她需要走1个小时的山路。

2020年9月，白沙小学成功申报乡村寄宿制学校项目，该项目帮助白沙小学翻新学生宿舍、新建教师宿舍和食堂。目前，孩子们已经住进了崭新的宿舍。学校英语老师张艳介绍，新宿舍还添置了书架、储物柜、鞋柜、公共活动区的沙发等，让学生住得更舒适。

如今，在白沙小学，崭新的篮球场是孩子们运动的乐园，全天候开放的读书角成了学生们喜欢的去处，音乐教室里配备的乐器和多媒体设备让同学们雀跃不已。除了硬件改善，白沙小学还引入了互联网平台等教学内容，帮助教师提高教学质量和效率，扩充乡村学生课外知识。

白沙小学的变化是近年来贵州加强乡村寄宿制学校和乡村小规模学校建设的一个缩影。

结合贵州山高坡陡、校点分散、农村人员外出务工等情况，贵州分类施策，在人口较集中片区加强农村寄宿制学校标准化建设，在乡村小规模学校重点修缮必要的校园校舍设施和配置必要的可移动设施设备，保障基本教学生活需要。

近年来，贵州全省累计投入中央和省级补助资金300余亿元、市县级投入资金140余亿元，完成新建改扩建包括两类学校在内的城乡义务教育学校项目5000余所，促进两类学校办学条件大幅改善。

完善医疗体系

筑牢健康屏障

“高压130，低压88，心率67，您老身体好着呐！”年过八旬的马克勤又来到村卫生室做体检。

2014年以前，甘肃省临夏回族自治州康乐县白王乡熊家寨村有400多户人家，却没有配备集体卫生室，“哪怕看感冒、咳嗽之类的小毛病，都要跑到半小时车程外的乡卫生院。”马克勤说。

为打通健康扶贫“最后一公里”，甘肃省启动县乡村三级医疗机构达标建设。2016年，熊家寨村卫生室落成，宽敞明亮，集诊断、治疗、公共卫生服务等功能于一体。在乡卫生院工作了3年的范伟平主动报名，回村成为村医。

“变化大得很！”提起这几年来医疗条件的改善，范伟平说，“药品从刚开始的不到30种，增加到90多种，一些常见病基本能在卫生室治疗。”

乡镇卫生院医疗服务水平也迈上新台阶。走进附城镇卫生院，急救车、巡回医疗车、数字化X线摄影机、彩超机、全自动生化仪等医疗设备一应俱全。在心电图室，刚从县人民医院培训回来的马宝花正坐在电脑前接收上级医院传回的诊断报告。通过县乡村三级医疗机构双向会诊系统，群众实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”。

甘肃省卫生健康委健康扶贫处处长张军莉介绍，甘肃建起由县级医院科室主任和乡村医生组成的家庭签约医生服务团队，进村入户，为因病易返贫户制定“一人一策”帮扶措施。目前，甘肃75个脱贫县对照“基本医疗有保障”标准，分类建设的13995个村卫生室、1150个乡镇卫生院和75个县级医院已全部达标。

建立长效机制

保障住房安全

四川省旺苍县三江镇桃红村，34岁的赵正恩从老房子搬进了新房。“终于有了舒适的家！”他高兴地说。老房子上世纪70年代建成，雨天怕漏、刮风怕倒。经鉴定，赵正恩家原先的木瓦房被评为D级危房，享受危房改造补助。“改造？以前想都不敢想。”赵正恩说。

旺苍县住建局局长高强介绍，当地对自筹资金和投工投劳能力极弱的困难人群，组织实施危旧房改造，减轻低收入人口建房负担。

三江镇花园村十一组村民何瑞华的房子经入户勘测后，被鉴定为C级危房，由专业团队对房屋进行了维修加固。住上新改造的房子，何瑞华十分开心。“现在我们不仅住上了好房子，通上了天然气，还能在附近务工，日子过得舒心！”

房子还是原来的房子，居住条件却大为改善。改造过程中，当地兼顾房屋风貌和谐统一、饮用水安全入户、农业面源污染防治以及城乡环境综合治理等。同时，通过实施“六改五建一塑造”，即改厨、改厕、改圈、改室、改电、改水，建院坝、建入户路、建沼气池等，实施整体风貌塑造，改善广大农民居住条件。

据介绍，旺苍县建立起农村危房改造“五主体、四到场”制度：乡镇规划建设机构、国土资源机构、村委会、承建人、建房人五方主体，建筑放样到场、基槽验收到场、主体封顶到场、竣工验收到场。“十三五”期间，旺苍县累计实施农村危房改造9203户，超过3万农村群众受益。去年，当地出台政策，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，聚焦农村低收入人口住房安全，建立困难人口住房安全动态监测机制，对脱贫户住房返危情况及时发现修缮，保障安全。

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 07 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)