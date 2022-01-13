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产业升级，供给丰富，出口增加

我国汽车产销量连续13年保持全球第一（经济聚焦）

本报记者  王  政
2022年01月13日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　我国汽车产业在“十四五”开局之年呈现稳中有增的良好发展态势，全年产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，连续13年保持全球汽车产销量第一。我国作为世界第一汽车市场大国的地位进一步巩固，正向世界汽车强国迈进。

　　

　　眼下，长安汽车重庆两江工厂各条生产线正马力全开。“元旦后开工以来，两江工厂已下线新车13682台。按照计划，整个1月份两江工厂要完成产量79165台。”长安汽车董事长朱华荣介绍，在刚刚过去的2021年，长安系中国品牌汽车年度累计销量突破175万辆，同比上涨16.7%。

　　工业和信息化部12日发布的最新数据显示，虽然受到疫情等不利影响，我国汽车产业依然在“十四五”开局之年呈现稳中有增的良好发展态势，全年产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，连续13年保持全球汽车产销量第一。

　　消费、产业双升级

　　2021年12月26日，上汽旗下全新智能电动汽车品牌智己汽车首款车型下线交付。当年，上汽集团终端交付整车超过581万辆，同比增长5.5%，连续16年保持国内第一。其中，上汽自主品牌销售285.7万辆，在总销量中占比达到52.3%。

　　“汽车产业一举扭转连续3年的下降趋势，为我国工业经济持续恢复、稳定宏观经济增长贡献了重要力量。”工信部装备工业一司司长王卫明说，伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场呈现明显的消费升级发展趋势。2021年，我国乘用车完成销售2148.2万辆，同比增长6.5%。其中，高端品牌乘用车共销售347.2万辆，同比增长20.7%，增速高于乘用车14.2个百分点。

　　“我国汽车产业创新成果亮点纷呈，在电动化、网联化、智能化转型升级方面取得了巨大进步。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋介绍，2021年，我国动力电池单体能量密度接近300瓦时/千克、系统能量密度超过200瓦时/千克，搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。

　　此外，中国品牌乘用车市场份额大幅增加，全年销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，接近历史最好水平，占有率比上年提升6个百分点。“我国作为世界第一汽车市场大国的地位进一步巩固，正向世界汽车强国迈进。”付炳锋说。

　　新能源汽车销量连续7年全球第一

　　产品供给更丰富、技术水平更高超、配套设施更完善，推动我国新能源汽车在2021年呈现出市场规模、发展质量双提升的良好势头。工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚将其概括为“三个快速”。

　　——产销规模快速增长。2021年，我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，销量连续7年位居全球第一。

　　——质量品牌快速提高。2021年，我国纯电动乘用车平均续驶里程从2016年的253公里提高到400公里以上，消费者质量满意度与燃油汽车持平，中国品牌新能源乘用车共销售247.6万辆，同比增长1.7倍，占新能源乘用车销售总量的74.3%。

　　——产品出口快速增长。2021年实现新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍，超过了历史累计出口总和。同时，产业发展配套环境进一步优化，截至2021年底，累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个，在31个省区市设立动力电池回收服务网点突破1万个。

　　“我国新能源汽车已进入加速发展新阶段。”付炳锋说，2021年，我国新能源汽车市场渗透率达到13.4%，高于上年8个百分点。“2025年、2030年新能源汽车渗透率分别达到20%和40%的目标很可能会提前实现。”

　　汽车出口首次突破200万辆

　　1月6日，在高亢的汽笛声中，2022年第一趟“中欧班列奇瑞号专列”，满载着120辆汽车及汽车备件，从安徽合肥驶向莫斯科。“2021年，32列中欧班列将4552台新车运送至俄罗斯市场。”奇瑞国际运营总监殷士俊介绍，2021年奇瑞集团累计出口新车26.92万辆，同比增长136.3%，连续19年位居中国品牌乘用车出口第一。

　　按照整车企业出口统计，2021年，我国汽车整车出口201.5万辆，同比增长1倍。从细分车型来看，乘用车出口161.4万辆，同比增长1.1倍；商用车出口40.2万辆，同比增长70.7%。“近10年来，中国汽车出口一直在100万辆左右徘徊，2021年首次突破200万辆，实现了历史性跨越，体现了中国车企的海外发展从量变到质变的转折。”付炳锋表示。

　　统计显示，2021年，中国品牌汽车企业出口均呈现快速增长。在出口前十企业中，上汽、奇瑞、长安等中国品牌汽车企业同比快速增长，其中4家企业出口增速超过100%。新能源汽车全年出口31万辆，同比增长3倍，英国、挪威、德国、法国等欧洲市场已成为主要增量市场。

　　付炳锋表示，我国汽车产业供应链相对完备，可为海外消费者及时提供有竞争力的产品。“未来，我国汽车出口将迎来快速增长期。”


　　《 人民日报 》（ 2022年01月13日 10 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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