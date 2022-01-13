本报北京1月12日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，2021年全年，我国人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元。截至2021年12月末，我国本外币贷款余额198.51万亿元，同比增长11.3%，人民币贷款余额192.69万亿元，同比增长11.6%。

分部门看，2021年住户贷款增加7.92万亿元，其中，短期贷款增加1.84万亿元，中长期贷款增加6.08万亿元；企（事）业单位贷款增加12.02万亿元，其中，短期贷款增加9468亿元，中长期贷款增加9.23万亿元，票据融资增加1.5万亿元；非银行业金融机构贷款减少847亿元。

在存款方面，2021年全年人民币存款增加19.68万亿元，同比多增323亿元。其中，住户存款增加9.9万亿元，非金融企业存款增加3.76万亿元，财政性存款增加5617亿元，非银行业金融机构存款增加4.01万亿元。截至2021年12月末，我国本外币存款余额238.61万亿元，同比增长9.3%，人民币存款余额232.25万亿元，同比增长9.3%。

在货币供应量方面，截至2021年12月末，广义货币（M 2 ）余额238.29万亿元，同比增长9%；狭义货币（M 1 ）余额64.74万亿元，同比增长3.5%；流通中货币（M 0 ）余额9.08万亿元，同比增长7.7%。2021年全年净投放现金6510亿元。

据初步统计，2021年我国社会融资规模增量累计为31.35万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加19.94万亿元。截至2021年末，我国社会融资规模存量为314.13万亿元，同比增长10.3%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为191.54万亿元，同比增长11.6%。

2021年12月末，国家外汇储备余额为3.25万亿美元，人民币汇率为1美元兑6.3757元人民币。2021年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生5.77万亿元、2.17万亿元、1.64万亿元、4.16万亿元。

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 10 版）

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