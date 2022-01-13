民航业两年来降成本近200亿元
2022年01月13日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月12日电 （记者邱超奕）在12日举行的民航局新闻发布会上，民航局发展计划司副司长张清表示，为应对疫情冲击，有关部门已积极出台多轮助企纾困政策，为企业纾困解难，两年来为行业降成本近200亿元。
张清介绍，2022年，民航局将继续统筹疫情防控和行业恢复发展。首先，切实落实好已出台的各项支持政策，全力保障企业平稳运行；其次，继续加大纾困力度，统筹行业内外资源，争取国家对民航业阶段性和制度性相结合的扶持纾困政策；第三，继续用好现行中小机场、支线航空、通用航空等补贴政策。另外，民航局也鼓励民航企业苦练内功，改善经营管理，降成本，提效益。
“力争2022年完成运输总周转量1040亿吨公里，旅客运输量5.7亿人次，货邮运输量780万吨。”民航局综合司副司长孙文生说。
《 人民日报 》（ 2022年01月13日 10 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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