本报北京1月12日电 （记者林丽鹂）记者从国家市场监督管理总局获悉：目前，中国是全球个体防护装备产业规模增长最快的国家，国内个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长。

据国家国际发展合作署统计，我国2020年向150多个国家和13个国际组织提供了防护服、口罩等大批防疫物资，有力地支援了全球抗疫，充分向世界展现了我国积极践行构建人类命运共同体发展的行动力。

近期，市场监管总局办公厅、应急管理部办公厅联合印发了《个体防护装备标准化提升三年专项行动计划（2021—2023年）》，其主要目标是到2023年底，个体防护装备标准体系进一步完善，重点个体防护装备产品标准水平持续提升，主要性能指标与国际、国外发达国家保持基本一致，个体防护装备国际标准取得重点突破。

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 10 版）

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