出台六个方面30项举措
重庆加大金融支持乡村振兴力度
2022年01月13日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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本报重庆1月12日电 （记者王欣悦）重庆市政府网发布《重庆市深入推进金融支持乡村振兴政策措施》，从六个方面提出30项举措，引导金融机构在“五见”（见产品、见对象、见模式、见规模、见风控）上更实更细更聚焦用力，加大金融支持乡村振兴力度。
据介绍，30项举措综合起来可以概括为六个“聚力”：聚力优势互补，加大银行业金融机构支持力度；聚力精准施策，加强对重点对象的资源倾斜；聚力协同联动，加快金融产品和服务创新；聚力普惠金融，夯实农村基础金融服务；聚力改革创新，推进一批金融工作试点；聚力长效机制，强化政策支持和激励引导。
《 人民日报 》（ 2022年01月13日 10 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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