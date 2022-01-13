本报北京1月12日电 （记者孙秀艳）记者从国家医保局获悉：近日，湖北省牵头19省份联盟中成药集中带量采购开标， 157家企业的182个产品参与报价，采购规模近100亿元；最终97家企业、111个产品中选，中选率达62%，中选价格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。根据19省份联盟年度需求量测算，预计每年可节约药品费用超过26亿元。这是全国首次中成药联盟集中采购。

据介绍，多年来，中成药行业中一直存在价格虚高问题。中成药质量难以评价、中成药独家产品多等因素也为中成药开展集采带来了困难。自2018年药品集采改革以来，尚未有中成药纳入大范围集中带量采购。本次集采顺利开标，标志着集中带量采购改革拓展到了中成药领域，对全方位推进集中带量采购改革具有重大意义。

国家医保局医药价格和招标采购司负责人表示，由国家医保局指导，湖北省医保局牵头，联合河北、山西、内蒙古、辽宁等19省份组成联盟进行中成药集采，就是要通过带量采购，解决药品购销链条中量价脱钩、竞争不规范、带金销售等问题，让人民群众享受到更低的药价。同时也要净化行业环境，让药品回归到治病救人的本质属性。

国家医疗保障研究院价格招采室主任蒋昌松表示，本次集中带量采购中选价格结果达到了预期，总体上符合量价挂钩的原则，且绝大多数产品特别是采购量大的产品都达到了相当降幅。在后续勾选余量和采购使用过程中，医保部门还会进一步引导医疗机构和医务人员优先选择物美价宜的中选产品。

每次药品集采结果公布后，中选价格都会为社会关注。此次集采，个别产品组内不同中选产品价格差异较大，对此，国家医保局医药价格和招标采购司负责人表示，“中成药集中带量采购的目的并不是拉平价格，更不是拉平生产企业的成本和利润，而是着力去除或减少出厂价和终端售价间的虚高部分。要改变不合理的销售模式，让中选产品不需要过度营销，即可获得不低于原有市场以及更多的销量，集体去‘虚胖’。”

这位负责人表示，中选价是企业结合质量、疗效、供应、信用等因素报出来的，价格上的差异反映了本次中成药集采没有“唯低价”是取，回应了行业的合理诉求。

此次集采，中选结果平均价格降幅超出预期30%的目标，还有两个产品降幅高达80%。

这位负责人表示，集中带量采购就是要通过“招采合一”的办法，事先明确采购量，从而保证中选企业不需要过度营销就可实现销量，破除不合理销售机制对产业良性发展的阻碍，引导企业把精力集中到药品质量疗效上来。从长远看，集中带量采购有利于中成药产业高质量发展。

他表示，下一步，各地还会在不断总结的基础上，进一步完善采购规则，力争实现更多元目标的平衡。

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 13 版）

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