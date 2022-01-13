龙门水文站——
峭壁间 守黄河安澜
2022年01月13日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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水文站工作人员在破冰测量水深。
水文站工作人员在高空维修设备。
背靠险陡的悬崖，面临湍急的黄河，在陕西省韩城市黄河禹门口上游约1500米处，坐落着黄河水利委员会龙门水文站。作为国家重要水文站，龙门水文站承担着黄河干流的水位、流量、含沙量、泥沙颗粒分析、冰情、水质等测报任务，为防御水旱灾害、水库调度运用、水资源配置等提供基础数据支撑。
水文站副站长杨文博介绍，测报员外出作业需先乘坐吊箱行至20多米的半空中，接着将仪器放置水流中开展测报。当前，黄河进入凌汛期，水文站正全力做好测报工作，为防凌应急提供支撑。
如今，雷达水位计、声学多普勒流速仪、缆道自动测流系统等设备的运用，大幅提升了测报精准性。
《 人民日报 》（ 2022年01月13日 14 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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