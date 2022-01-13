本报北京1月12日电 （记者王浩）近日，水利部办公厅印发《2022年度永定河水量调度计划》，全面启动2022年度永定河生态补水工作，水利部门继续以永定河865公里河道全线通水为补水目标。

据计划，水利部门将利用官厅水库以上的册田水库、友谊水库、洋河水库、引黄工程等作为补水水源，维持桑干河、洋河河道内生态基流；在官厅水库以下，利用官厅水库、小红门再生水和南水北调中线引江水等作为补水水源，维持永定河山峡段全年生态基流、平原段维持一定生态水面。

上世纪70年代末以来，由于持续干旱、上游来水减少、沿河用水结构不合理等原因，永定河下游平原河道1996年后完全断流，河床沙化，水生态环境遭到破坏。2018年12月，水利部组织京津冀晋四省市及永定河流域投资有限公司，共同签订《永定河生态用水保障合作协议》，永定河生态修复工作进入新阶段。2021年，通过统筹多种水源集中统一调度，永定河865公里河道实现了自1996年以来首次全线通水。

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 14 版）

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