本报记者 王 政

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小区电容量不足是安装新能源汽车随车充电桩面临的难题之一。为缓解这一难题，除了政策支持供电设施增容，充电桩“统建统管”、共享充电等新模式也正被逐渐应用，有效提升了新能源车主的获得感。

“新车交付在即，没想到安装充电桩犯了难。”不久前，四川省成都市某小区业主方先生遇到了新能源车随车充电桩安装的一个难题——小区电容量不足。

其实，像方先生这样因小区电容量不足无法安装随车充电桩的车主不在少数。据了解，2020年下半年以来，我国新能源汽车保有量快速增长，在上海等城市的个别小区，新能源汽车占比甚至达到了30%，电容量不足矛盾正愈发突出。

一台新能源汽车充电桩究竟会挤占多少电力资源？小区电力增容难在哪儿？目前有哪些应对之策？

供电设施增容改造离不开政策支持

走进上海普陀区中远两湾城地下停车库，从配电房内到整面外墙，上百块电表已经挂得满满当当。在闵行区广润苑小区地下停车库配电房里，59块电表除了16块整齐地挂在电表箱里，其它挂满了另外三面墙壁，连接管线更是如蜘蛛网般延伸到几十个充电车位上。

调查显示，目前主流慢充桩功率一般为7千瓦，而小区配电负荷一般为3.5—10千瓦。私桩无序建设，不但容易造成公共资源被一些业主优先占用，而且会造成电网负荷紧张。目前的个人安装和物业配建模式，还容易导致重复开挖、无序铺设电缆、施工标准不统一等问题，等充电设备质保期过后，将可能面临无人维保的局面，漏电、起火隐患加剧。

“随着新能源汽车保有量快速增长，即便那些按照相关部门规定预留新能源汽车充电容量的新建小区，电容量不足也迟早会发生。”一家充电桩运营企业负责人表示，至于那些没有预留新能源汽车充电容量的老小区，矛盾就更加突出，常规的解决方式只有增容一条路。

不过，小区电力增容并非易事。北京某小区一位业主的建桩申请，就被卡在了增容上。无奈之下，这位业主向北京12345热线反映情况。得到的回复是，小区建成时间是2005年，没有规划安装汽车充电桩及相关配套充电设施。物业公司反馈，现车库内设施包括照明、消防、立体车位等，已经使电器容量饱和，在不影响消防设施启动的情况下，无法满足车辆充电需求，即地下车库内电器无法增容。

如果能具备增容的基本条件，是不是就能轻松增容了呢？

据了解，目前电力部门针对低压居民用户的增容虽然不收费，但一般情况下用户需要自行承担设计、施工以及线路耗材费用。当然，各地电力部门也会针对充电桩建设推出不同的优惠政策，比如国网上海浦东供电公司就表示，作为电力接入服务提供方，他们愿意承担线缆和配套的配电柜、计量箱等设备费用以及施工费用。但是小区需要在地下车库中提供一处房间作为新的配电间，同时提供线缆敷设的通道，即在地下车库架设必需的线缆桥架。显然，满足电力部门的增容要求并不容易。

2016年，国家发改委等4部门发布的《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》明确提出，按“适度超前”原则，供电企业要对专用固定停车位（含一年及以上租赁期车位），按“一表一车位”模式进行配套供电设施增容改造，每个停车位配置适当容量电能表。国家对居民区停车位的电气化改造酌情给予专项建设基金等政策支持。业内专家表示，高成本的电力增容，最终离不开地方政府与电力企业的大力支持。

充电桩“统建统管”降低用电压力

记者在调查中发现，有些小区即便当前电力负载能力充足，在业主申请安装充电桩时，也会以电容量不足为由，或拒绝，或收取一定费用。

家住成都天府新区某小区的王女士，在缴纳2000元电力增容费后，拿到了物业的建桩同意书。家住成都高新区某小区的余先生，为获得物业建桩许可，缴纳了5000元增容费。上述小区物业表示，小区建设之初，并未考虑新能源汽车用电负荷，安装充电桩涉及用电增容，收取增容费实际上是“设备占用费”和“维护费”。

对此，各地也正在探索解决办法，以电容量不足拒绝业主建桩申请、电力增容费不统一不透明等情况，正在不断改善。据介绍，截至2021年9月，成都市已在450个小区开展了充电桩“统建统管”模式试点，累计上线使用800余个充电桩。通过系统智能负荷管控、智能分时错峰充电等措施，试点小区不仅实现了削峰填谷，更降低了小区用电压力。

此外，成都市还推出了“统建统管”模式下的固定车位服务套餐，车主只需缴纳2000元初创费并选择与自己用电量匹配的充电服务套餐包，即可享受运营商免费提供的充电桩并安装到位、1年12次免费充电桩巡查运维、充电桩非人为损坏免费更换等服务。

群充系统、共享充电提升效率

“除了增容，针对小区有限的电容量，我们转换思路，以提升充电效率为目标，开发了群充系统。”森通智达负责人张猛举例说，14千瓦的电容量，用传统的方式只能分配给两台7千瓦功率的充电桩，但使用群充系统可以安装6台充电桩，共享14千瓦电容量。“群充系统就是通过智能分配充电时间，让有限的电容量服务更多客户。”

同样为了实现分时错峰充电，国网电动汽车服务有限公司在多地推出了有序充电桩。国网电动社区充电业务经理吴帆介绍，车主选择有序充电后，系统自动获取电池容量等信息，根据历史数据预测用户用车时间与充电需求，车联网平台会控制充电桩在最合适的时间启动充电。

“有序充电在不影响居民正常生活用电的前提下，不仅满足了更多车主的充电需求，在享受峰谷电价的小区，还会给车主带来实惠。”广汽埃安品牌传播部部长邱亮平说。

为解决电容量不足等难题，国家发改委还提出鼓励“临近车位共享”“多车一桩”等新模式。

家住北京市朝阳区东坝28号院金泰丽富嘉园的王先生是第一批共享私桩的“桩主”。“我的车一周充一次电，大部分时间充电桩空着，共享给邻居们岂不更好？”王先生说，除了自己的车位，2018年和2021年，他在自己经营的小区底商停车位上又先后安装了4台共享桩。“现在有10多位小区业主每隔三四天来充一次电，每台桩每年仅共享带来的服务费收益就有差不多4000元。”王先生说，收益是意外之喜，更让他开心的是帮助其他车主带来的满足感。

“共享私桩时，电费不允许加价，运营平台只收取少量服务费，大部分收益属于私桩所有人。”星星充电北京公司总经理朱建忠介绍，一段时间以来，私桩共享的频率持续提高，2020年平台上有两成私桩被共享，2021年已增加到三成，单桩的日均分享电量也翻了3倍。

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 11 版）

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(责编：白宇、赵欣悦)