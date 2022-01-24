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江苏如东：向海而生 人与自然和谐共处

汤静怡
2022年01月24日10:09 | 来源：新华网
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原标题：江苏如东：向海而生 人与自然和谐共处

小村夕照（摄于虹元村）

　　江苏南通外向型农业综合开发区位于南通市如东县东北部，下辖2个社区12个村，共有耕地近9万亩，海岸线11多公里，滩涂15万多亩。

　　近年来，开发区牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路，致力打造南通沿海地区“最美海岸线”和如东“核心花园区”。其中，刘埠一级渔港是江苏省二十个重点渔港之一，被纳入国家渔港建设规划和江苏省市县沿海开发重点项目。刘埠渔港的投用，改善了如东县渔业基础设施不足的现状，有效缓解了沿海渔船进港难、避风难、补给难等问题，对如东县渔业经济结构的转型升级、打造渔港经济板块具有重要意义。

　　漫步开发区，到处是一派人与自然和谐共生的美丽画卷。（汤静怡/文 苏俊华/摄）

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(责编：董童、李源)

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