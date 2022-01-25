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财政部修订出台《财政行政处罚听证实施办法》

2022年01月25日09:05 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （记者王震）据财政部网站消息，为了规范财政部门行政处罚听证程序，维护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督财政部门依法实施行政处罚，近日，财政部对《财政机关行政处罚听证实施办法》进行了修订，形成了《财政行政处罚听证实施办法》（以下简称《办法》），于2022年3月1日起施行。

财政部有关负责人表示，修订过程中，主要遵循了以下原则：一是坚持依法修订，严格按照有关上位法规定，调整行政处罚听证范围、完善听证规则，确保行政处罚听证工作依法开展；二是坚持问题导向，适应经济社会发展水平和行政管理需要，聚焦解决行政处罚听证实践中反映的问题，调整听证相关金额标准，完善授权委托规定，确保修订内容务实管用；三是坚持高效便民，以人为本，优化细化听证程序，增加电子送达方式，保障当事人便利可及。

《办法》对听证范围作调整：一是新增部分听证事项，根据新修订的行政处罚法规定，将“没收较大数额违法所得”“没收较大价值非法财物”等行政处罚种类纳入听证范围；根据会计法、资产评估法等规定，将“责令会计人员不得从事会计工作”“责令资产评估机构停业”等行政处罚措施纳入听证范围。二是删除部分听证事项，根据财政行政许可事项取消情况，相应删除“吊销会计从业资格证书”“取消政府采购业务代理资格”等听证事项。

(责编：王震、高雷)

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