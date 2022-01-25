人民网北京1月25日电 （记者赵竹青）25日上午，国务院新闻办公室就我国2021年商务运行情况举行发布会，商务部综合司司长郭婷婷介绍，2021年，全年社会消费品零售总额44.1万亿元，比2020年增长12.5%。最终消费支出对经济增长贡献率达65.4%，消费重新成为经济增长第一拉动力。

郭婷婷表示，2021年，城乡市场同步恢复。城镇、乡村社零额分别增长12.5%和12.1%。

同时，升级类商品消费增长明显。2021年，商品零售增长11.8%，其中限额以上单位金银珠宝、体育娱乐用品、文化办公用品分别增长29.8%、22%和18.8%。新能源汽车销量增长1.6倍。

此前受疫情影响的餐饮等服务消费有序恢复。2021年餐饮收入增长18.6%，已接近疫情前水平。人均教育文化娱乐消费、交通通信消费、医疗保健消费支出分别增长27.9%、14.3%和14.8%。

此外，新型消费呈现快速发展态势。郭婷婷介绍，2021年，实物商品网上零售额10.8万亿元，增长12%，占社零总额比重达24.5%，“网上年货节”“双品网购节”带动网上零售额1.6万亿元。海南离岛免税品销售额增长83.1%。

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