黄盛

2021年中央经济工作会议明确，要在高质量发展中稳经济。如何以质量强国建设助推经济的高质量发展，是社会各界关注的话题。

在日前由人民网举办的“2021人民质量高峰论坛”上，部委领导、专家学者、企业界代表共话工匠精神、共谋质量变革、共议创新路径，携手助推经济社会高质量发展。

以质量变革创新 推动高质量发展

2021人民质量高峰论坛现场。 人民网 吕强摄

站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，高质量发展成为当前以及今后相当长一段时期经济发展的引导。

论坛上，中国国际经济交流中心副理事长魏建国表示，中国经济实现高质量发展要进行“三个转变”，即中国经济要从原来的规模和速度转换到增长的效益和结果，以适度的投入获取更大的收益；要从单一的经济跳出来，在注重经济发展的同时，更加注重生态环保、公平公正、共同富裕等维度；要从国内的全生产要素转向全球市场生产要素的更优配置。

转变发展方式、推动质量变革，需要创新高技能人才的培育理念。“构建产业基础高级化、产业链现代化的双循环新发展，不仅要注重技术创新、设备更新、新基建投入等，更要注重对高技能人才的人力资本投入。”中国劳动学会会长，国务院参事室特约研究员，人社部原党组副书记、副部长杨志明表示，要着力于培养工匠精神，以工匠文化为底气，以构建工匠制度为基石，以让工匠出彩为目标，让新生代劳动者感受到学技术好就业，学好技术多增加收入。

实现变革创新、推动高质量发展，需要推进质量变革创新。国家市场监督管理总局质量发展局副局长李宣庆认为，质量提升是现在的主攻方向，质量基础是永远的支撑保障，质量创新是未来的挑战使命。抓好“质量提升、质量基础、质量创新”三项工作，对于“匠心聚 百业兴”建设质量强国非常重要。

李宣庆介绍说，未来国家市场监督管理总局将从大力开展质量提升行动、着力完善质量基础设施、努力推进质量变革创新等三方面着手，务实推进质量体系对接经济社会需求，更好发挥质量体系基础支撑作用。

培养工匠精神、推动高质量发展，需要质量认证保驾护航。中国质量认证中心副主任李国振表示，质量认证在支撑国家战略、参与全球竞争、履行社会责任等方面正起到表率和引领作用，是市场经济的信用证、国际贸易的通行证。中国制造的金字招牌能帮助更多更优质的中国产品成为全球产业链、供应链的重要组成部分。

在多位参会嘉宾看来，推动高质量发展，既是保持经济持续健康发展的必然要求，也是遵循经济规律发展的必然要求。这需要社会各界适应新时代、聚焦新目标、落实新部署，让工匠精神的时代价值更加突显。

拥抱数字变革 推动质量提升

2021人民质量高峰论坛现场。 人民网 吕强摄

在此次论坛上，不少参会嘉宾将高质量发展和科技创新、产业结构调整、经济社会发展紧密联系起来。在他们看来，随着互联网技术的快速发展，数字技术已渗透到各行各业，在产业链、供应链、价值链和创新链中发挥着重要作用，成为推动高质量发展的引擎。

数字技术为我国经济高质量发展升级注入了新动能。“高质量发展阶段的重要特点就是技术驱动、创新驱动。”中制智库理事长兼研究院院长新望认为，新一轮科技革命和产业变革加速演进，生产的网络化、智能化特征日趋明显，企业要充分拥抱数字化，调整传统产业结构，实现高质量转型。

数字技术为经济高质量的发展提供质量变革。中国工业经济联合会工业经济研究中心副主任刘兴波表示，数字经济驱动的供给侧结构性改革，提高了产品质量和供给效率；数字技术的应用能推动和促进生产端的变革，实现柔性、个性化的生产。

数字技术为高质量发展带来效率变革。“数字技术正影响着社会分工，提高了制造业的生产效率和质量。”万博新经济研究院院长滕泰说，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，极大改变了原有的工业流程，加快了工业经济数字化、网络化、智能化进程，提高了制造业的产品质量和管理效率。

加快构建新发展格局，推动高质量发展，需以创新引领为基础。在中兴通讯副总裁林荣看来，在复杂变局中构建企业的竞争优势，要重视创新，加大研发；要提升战略洞察力与战术应变力，提高企业韧性；要做生态，以全产业的生态建设增强对不确定性风险的应对能力、对高质量发展的引领能力。

在以创新引领发展过程中，发展成果最终要为人民的美好生活赋能。优必选科技股份有限公司首席品牌官谭旻表示，在数字变革当中，要牢牢掌握核心技术，坚持自主创新。与此同时，要通过数字技术做有益于社会的事，让智能机器人真正服务于人民的美好生活。

探路低碳变革 践行绿色发展

2021人民质量高峰论坛现场。 人民网 吕强摄

作为经济发展的“源头活水”，绿色发展是我国从速度经济转向高质量发展的重要标志。众多与会嘉宾在论坛的讨论中认为，绿色低碳是经济高质量发展的根基和依托，与市场的经济活力、创新力和竞争力紧密相连。

“实现经济社会的高质量发展，最科学最经济的是要用可再生能源和绿色能源来实现。”中国可再生能源学会副理事长许洪华建议，可通过建立国家级实验室，开展支撑整个行业基础的关键技术研发，并结合国家“双碳”目标大政方针，和市场主体联手共同推动低碳高质量发展。

中国质量认证中心副处长张丽欣表示，高质量的数据对于“双碳”领域的相关决策非常重要，数据质量一定要满足完整性、准确性、一致性、可比性、透明性五个方面的要求。

在中科曙光副总裁、曙光数创公司总经理何继盛看来，“双碳”目标的提出，给信息化基础设施领域和行业提出了新的要求。在宏观层面，要科学合理布局数据中心向绿色、低碳方向发展；在微观层面，要提升绿色能源的占比，提高数据中心能源使用效率，通过数据中心余热回收进行能源补偿。



中山环保产业有限公司董事长陈涛认为，从美丽中国建设的角度，环保产业会进一步探索工程美学和技术的有机集合，通过对美的理解和实践，来实现绿色低碳的发展。

“绿色低碳正是一条高质量发展的道路。”人民日报高级记者高云才认为，高质量的发展一定是可持续的发展，要建立绿色低碳循环经济体系，把生态优势转化为发展优势。

(责编：杨虞波罗、高雷)