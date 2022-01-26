近日，据吉利科技集团消息，吉利科技集团旗下浙江时空道宇科技有限公司日前完成“天地一体化高精时空信息系统”（以下简称“时空信息系统”）全国范围的路测。据悉，该套系统的商用窗口即将开启。

据介绍，此次全国路测，时空道宇累计出动测试车20余辆，覆盖全国30个省区市，在十余个重点城市群，进行了深入测试。测试表明，天地一体化高精定位服务实现精度达到厘米级，充分满足未来智能驾驶对高精定位的需求。本次测试覆盖纬度从北纬18°到53°，东经75°到134°，涵盖电离层活跃区域，攻克了低纬度地区的电离层活跃高精度定位难题。

时空道宇相关负责人表示，时空信息系统基于其自主研发的低轨未来出行星座，以及自有地基PPP-RTK时空信息网络两大时空底座，将于2022年提供覆盖全国的高精定位服务，并于2026年提供全球瞬时厘米级定位服务。公司已与领克、远程等汽车品牌实现深度合作，利用时空信息系统为车辆提供车道级的导航、驾驶控制、驾驶合规监管。

该负责人还提出，自2018年创立以来，公司集中攻克了高精定位技术与服务的两个难点：一是天地一体化系统的完全自主建设，通过天基、地基自主构建，实现了系统与数据的自主掌控，具有更好的持续演进能力和生态拓展潜力；二是技术与服务的集成层级，依托与吉利汽车的嵌入式合作，具备了直接参与前装、共同研发的能力。

“未来，凭借吉利庞大的出行生态体系，我们的高精定位服务将不止于汽车，还将借助手机、飞车、无人机、商用车等多维载体，为各类出行形态提供服务，打通用户生态链，形成完整的生态圈。同时，公司还将提供基于高精时空信息服务的更便捷、更智能化、万物互联的多屏互动生活体验，持续为智慧交通、天地一体化出行生态等构建科技优势，助力中国商业航天发展。”该负责人说。

(责编：董童、李源)