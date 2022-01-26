原标题：我国机器人服务沙特最大文娱盛会“利雅得季”

日前，优必选商用服务机器人Cruzr（克鲁泽）正式亮相沙特文娱盛会“利雅得季”（Riyadh Season），在“利雅得季”最知名的旅游景点之一“大道区”（Boulevard Riyadh City Zone）上岗，负责为全球游客提供导览讲解服务。

沙特拥有独特的文化和风俗习惯，为了让机器人更好服务于当地社会，优必选科技协助本地合作伙伴完成本土化开发改造。这一系列的克鲁泽机器人不仅内置阿拉伯语言及部分本土俚语、400个常见游客问答，提供无接触、连续性的智能导览服务，还可以表演地道的阿拉伯舞蹈，化身阿拉伯文化机器人推广大使。目前，克鲁泽“机智过人”又“多才多艺”的形象让当地民众及国际游客印象深刻。为扩大机器人对客流的强拉动作用，“利雅得季”主办方还在活动的其他区域举办机器人巡游活动，创新活动形式，丰富活动内容。

优必选Cruzr（克鲁泽）机器人在“利雅得季”活动现场

机器人、裸眼3D……中国企业的贡献和努力让“利雅得季”这张沙特的国家文化名片增添了亮眼的高科技元素。据当地媒体统计，在短短两个月的时间里，多达800万人参加了此次的“利雅得季”，可见当地民众及中东地区人民对于文化娱乐活动的渴望。对于疫情严重影响国际交流及旅行的当下，这已经是一种难得的突破。

“利雅得季”由沙特阿拉伯公共娱乐部举办，旨在支持沙特“2030愿景”，加速沙特从石油转向多元化经济。首届“利雅得季”于2019年举办，不仅成功将利雅得和沙特推向世界，还在创造本土就业、拉动大众消费上效果显著。2021年10月，“利雅得季”正式重启，将活动时间延长一倍，计划在5个月内举办数千场文娱体育活动。

随着“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”深入对接，中国和沙特的企业及社会组织也将迎来更多合作机会，在航天、机器人、人工智能等高新技术方面展开合作。目前，沙特是中国在西亚地区最大的贸易伙伴，中国也连续7年成为沙特最大的贸易国。

作为一家立足中国，服务于全球的人工智能及人形机器人企业，优必选科技正深入探索“一带一路”沿线的发展机遇。2021年10月1日，作为迪拜世博会中国馆的“官方唯一智能机器人合作伙伴”，优必选自主研发的大型仿人机器人Walker X及以国宝熊猫形象为原型的熊猫机器人优悠上岗中国馆，为全球观众提供智能服务，向世界传递中国AI。截至目前，熊猫机器人优悠和Walker X 已服务游客人数超80万，累计接待讲解近600场次。

优必选熊猫机器人优悠在迪拜世博会中国馆现场与当地游客互动

2020年新冠肺炎疫情以来，优必选科技的多款防疫机器人上岗中国、美国、日本、韩国、瑞士、荷兰、卢旺达等全球15个国家和地区的9大高危场景，助力全球疫情防控和生产生活秩序恢复。

世界各国已经将人工智能上升为国家战略，AI变革，教育先行。优必选科技正在助力全球40多个国家开展人工智能教育，其中包括韩国、新加坡、泰国、马来西亚、越南等一带一路国家，在中国已为3000多所学校提供人工智能及机器人教育。

创新是引领高质量发展的源动力，优必选科技将持续以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求，用中国AI成果服务全球。（张文）

(责编：曹淼、李源)