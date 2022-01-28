根据《2020联合国电子政务调查报告》显示，我国电子政务建设在疫情背景下突飞猛进，衡量国家电子政务发展水平核心指标的在线服务指数上升为0.9059，指数排名大幅提升至全球第9位。

1月23日，工业和信息化部运行监测协调局公布了软件和信息服务业的运行数据，2021年软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。

近年来，信息技术在疫情防控和社会生活中发挥了不可或缺的重要作用。工业和信息化部大力推动云计算和大数据等新一代信息技术产业发展，为疫情期间各种解决方案的迅速推出提供了物质和技术准备。以“健康码”为代表的应急信息系统，代表着我国在信息技术赋能疫情防控方面走在了世界前列。

党的十八大以来，应急管理在得到进一步重视的同时，也被不断赋予新的内涵。自2020年1月新冠肺炎疫情爆发以来，我国长期处于公共医疗卫生事件的应急状态。我国进行了新时代的应急管理伟大实践，从科技支撑、基层组织、物资保障、法制建设等方面都采取了大量行之有效的创新举措，取得了举世瞩目的抗疫成绩，成为21世纪人类应对全球性危机事件的典范。

目前可以判断，未来我国社会必然会发生三个全局性的重大变革，即城镇化、数字化、低碳化。由于这三个变革的全面性、深刻性、复杂性，都必然会对应急管理带来重大影响，这三化既给应急管理带来要面对和解决的问题，也是应急管理建设所要依托的现实条件，还是应急管理最终将要实现的目标和状态。

城镇化是我国进入小康社会的一个重大变化，新型城镇化将是伴随我们建设社会主义现代化国家的又一轮重大变化。城镇化对于应急管理体系的影响主要在于：应急管理主要服务的对象是人，当主要的人口都聚集于城市中，应急管理的重心也自然要围绕着城市来布局，未来的城市建设必须把加强应急能力作为一条基本考虑和基本特征，应急能力要和城市建设同步开展甚至适度超前，城市应急能力的水平，决定了城市中人民生活美好程度的水平。中国的城镇化本身不会和任何发达国家已经走过的道路相同，有巨大的探索性。

数字化是未来社会发展的基本方向，这是毫无疑义的。数字化发展带来的最直接变化，就是人的聚集不仅仅存在于物理空间的城镇化上，还创造了一个巨大的网络空间。这个虚拟的网络空间和实际的物理空间之间形成了密不可分的关系。未来在利用网络手段促进应急方面，我们真正要研究的命题是把体制优势和网络优势结合起来，在应急管理方面走出一条其它国家都没有走过的路，形成全球无人能比的信息化应急管理能力，变成最能体现我们制度优势和道路自信的典范。

低碳化是另一个影响未来中国发展全局的重大问题，也是非常能体现高质量发展特征的一个重大变化，就是要自我革命，舍弃容易的、廉价的化石能源，用成本更高的绿色能源来实现对生态的保护，对地球的爱护。是当代人付出努力和代价，让后来者享受更好的发展环境，体现了人类对子孙后代的责任心。低碳化将对未来社会进行非常全面深入的重构，对人类生产生活方式带来革命性的影响。作为目前碳排放全球第一的国家，我国将在全球应对气候变化的过程中发挥决定性的作用。按照我国的碳达峰和碳中和时间表，我国将会是世界上减碳速度最快，效果最明显的国家，仅靠一己之力就能将全球温度升高缩减0.2至0.3摄氏度。科学界公认碳排放引发的气候变化是引起自然灾害增多的主要原因，而人类为了应对气候变化而推动的低碳革命，又会在科技、产业、社会层面带来一系列需要应对的新问题，二者叠加对应急管理提出重大的挑战。

城镇化、数字化、低碳化这三个变革本身都是极具综合性的全面变革，涉及科技、经济、产业、社会、法制、管理等方方面面。如何在这三大变革的背景下加强应急管理能力，重构应急管理体系，是一项非常紧迫的任务，具有很强理论和现实价值。运用新一代信息技术建设智慧应急体系，则是应对三大变革的必然选择，空间广阔、未来可期。

在进入第二个百年奋斗的关键阶段，应把以下三个方向作为深化产业互联网发展、推动智慧应急建设的重点。

一是全面推动信息技术体系自立自强，为智慧应急建设奠定技术基础。过去多年来，我国主要基于国外技术和产品，实现数字红利；但是随着国际环境的变化，完全依赖国外技术和产品，推动数字化转型的风险已经越来越大。必须通过信息技术的自立自强，把发展的主动权掌握在自己手中，做好新形势下发展数字经济、实现数字化转型和智慧应急的基础性工作。

二是大力加强各行各业的数字化转型，为深化产业互联网奠定经济基础。大力推进数字技术与实体经济深度融合，从企业内部局部逐步扩展到全产业链和民生服务全场景，加快工业互联网平台等新型基础设施建设，引领带动产业链上下游数据、业务和能力在线协同，改造传统动能，培育发展新动能。加快培育融合发展新业态新模式，不断深化产业数字化、网络化、智能化转型。

三是着力构建智慧安全的新型治理体系，为智慧应急建设提供坚强保障。中国科学院大学正在筹建城市智慧安全实验室，积极探索应急安全产业数字化发展、绿色化发展、数字治理体系现代化发展模式。

（本文作者系中国科学院大学应急管理科学与工程学院院长 李颖 ）

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