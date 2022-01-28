人民网北京1月28日电 （记者赵竹青）28日上午，国务院新闻办发布《2021中国的航天》白皮书。发布会上，中国国家航天局副局长吴艳华介绍，未来五年，中国航天将锚定航天强国建设目标，以航天高质量发展为主题，推动空间科学、空间技术、空间应用的全面发展，为建设社会主义现代化强国、推动人类和平与发展作出积极贡献。

一是创新推动重大工程实施。建成中国空间站和高分辨率对地观测系统，实施探月四期、行星探测等新的重大工程，推进重型运载火箭研制，建设近地小行星撞击风险应对体系，培育太阳系边际探测等重点项目，推动运载火箭型谱化发展，持续完善国家空间基础设施，健全空间环境治理体系能力。

二是培育壮大空间应用产业。推动空间应用与数字经济深度融合，丰富应用场景，创新商业模式，深化通信、导航、遥感信息综合应用。加快航天技术成果向经济社会的转移转化，培育发展太空旅游、太空生物制药、太空育种等太空经济新业态。

三是统筹布局空间科学探索。体系化推进空间天文、空间物理、月球与行星科学、空间地球科学等重点领域发展，研制空间引力波探测、爱因斯坦探针、先进天基太阳天文台等空间科学卫星，利用空间站、月球与深空探测器等平台，持续开展前沿科学探索和基础研究，催生更多原创性科学成果。

四是营造航天发展良好环境。完善产学研用深度融合的创新体系，强化航天工业基础能力。制定卫星频率轨道资源管理、北斗卫星导航等条例，出台商业航天发展指导意见，促进法治航天建设。构建高水平航天人才队伍，加快打造航天领域世界重要人才中心和创新高地。开展航天科普教育和文化建设，大力弘扬航天精神，营造全社会崇尚科学、探索未知、勇于创新的氛围。

五是拓展国际合作深度广度。中国航天积极参与外空全球治理，在近地小天体监测与应对、行星保护、太空交通管理等领域贡献中国方案、中国智慧。启动国际月球科研站建设，落实金砖国家遥感卫星星座合作协定，推广空间信息服务全球应用，在月球探测、空间站、行星探测、北斗导航等领域，开展更加广泛、更多方式的国际互利合作。

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