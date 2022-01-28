人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

春节临近数字人民币功能应用再出新

2022年01月28日11:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月27日电 （记者李彤）“福虎迎春 数币有礼”“一分钱乘公交地铁”“景点打卡集福抽红包”……随着2022年春节的临近，数字人民币应用迎来了新一波浪潮。近年来，每逢节日假期都是数字人民币推广的契机，与以往相比，今年春节期间数字人民币有哪些新探索、新功能？

记者梳理发现，自2022年1月初数字人民币（试点版）App正式上架以来，截至1月27日用户安装超过1068万次。数字人民币开启了全量测试，全国各地掀起了数字人民币体验的新热潮。在新功能上，数字人民币App中的“贴一贴”功能，可以读取加载了数字人民币硬件钱包的设备，为硬件钱包提供转入、转出、查询等基础管理能力，实现了软、硬件钱包的“互联”。

在应用场景上，数字人民币的试点银行都在抢抓春节的时间节点，丰富数字人民币的应用场景。以深圳为例，工、农、中、建、交、邮储分别发布了元旦、春节期间数字人民币活动信息，六家银行累计投入超2500万元，来满足广大市民在吃、住、行、游、娱、购等多维度、全方位的消费需求。

除了银行机构，互联网平台也推出了数字人民币应用的新场景。继推出数字人民币碳中和试点后，美团在春节期间为平台包括餐饮、外卖、生鲜零售、共享单车、酒店旅游、电影演出在内的200多个线下消费全场景，开放了数字人民币支付通道。京东也开通了数字人民币硬件钱包线上消费功能。

“今年1月以来，美团数字人民币试点中近9成的数字人民币红包流向了外卖、买菜、餐饮等百姓生活日常消费场景。”美团数据显示，数字人民币30元以下的小额交易订单占比最高，带动了民生消费及线下小微实体商户的发展。

“截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。”在近期国新办举行的新闻发布会上，人民银行金融市场司司长邹澜介绍说，人民银行已经在深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等地和2022年北京冬奥会场景开展数字人民币试点，基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀等不同地区，增进了社会公众对数字人民币设计理念的理解。

中国互联网金融协会区块链研究组组长、中国银行原行长李礼辉认为，人民银行的数据有两方面值得重视，一方面数字人民币的试点取得了长足而且迅速的进展；另一方面，875.65亿元相当于2020年我国移动支付金额432万亿元的0.02%，这说明数字人民币未来的应用前景十分广阔。

“全场景开通数字人民币支付，有助于加快数字人民币试点推广，推动支付领域互联互通，便利实体企业和百姓民生，具有积极意义和示范作用。”招联金融首席研究员董希淼表示，数字人民币研发、试点的出发点和落脚点，是服务实体经济和便利百姓民生。

博通咨询金融业分析师王蓬博认为，随着数字人民币进入全量实验阶段，这个春节假期数字人民币的新功能、新应用让人充满了期待，能够实现试点机构、数字人民币推广和用户的“三赢”。

(责编：杨虞波罗、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
春节临近数字人民币功能应用再出新
　　人民网北京1月27日电 （记者李彤）“福虎迎春 数币有礼”“一分钱乘公交地铁”“景点打卡集福抽红包”……随着2022年春节的临近，数字人民币应用迎来了新一波浪潮。近年来，每逢节日假期都是数字人民币推广的契机，与以往相比，今年春节期间数字人民币有哪些新探索、新功能？ 记者梳理发现，自2022年1月初数字人民币（试点版）App正式上架以来，截至1月27日用户安装超过1068万次。…
水利部：全力做好冬春季特别是春节期间抗旱保供水工作
　　人民网北京1月28日电 （王仁宏）据水利部消息，1月27日，水利部副部长刘伟平主持抗旱会商，与广东、福建、广西等省（自治区）水利厅和水利部珠江水利委员会视频连线，分析研判当前雨情、水情、旱情、咸情，全力做好冬春季特别是春节期间抗旱保供水工作。 去秋以来，华南部分地区发生旱情，特别是东江、韩江流域发生了60年来最严重旱情，由于骨干水库蓄水异常偏少、珠江口咸潮明显偏强等原因，部分地区城乡供水受到较大影响，呈现“秋冬春连旱、旱上加咸”态势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部