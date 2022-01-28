人民网北京1月27日电 （记者李彤）“福虎迎春 数币有礼”“一分钱乘公交地铁”“景点打卡集福抽红包”……随着2022年春节的临近，数字人民币应用迎来了新一波浪潮。近年来，每逢节日假期都是数字人民币推广的契机，与以往相比，今年春节期间数字人民币有哪些新探索、新功能？

记者梳理发现，自2022年1月初数字人民币（试点版）App正式上架以来，截至1月27日用户安装超过1068万次。数字人民币开启了全量测试，全国各地掀起了数字人民币体验的新热潮。在新功能上，数字人民币App中的“贴一贴”功能，可以读取加载了数字人民币硬件钱包的设备，为硬件钱包提供转入、转出、查询等基础管理能力，实现了软、硬件钱包的“互联”。

在应用场景上，数字人民币的试点银行都在抢抓春节的时间节点，丰富数字人民币的应用场景。以深圳为例，工、农、中、建、交、邮储分别发布了元旦、春节期间数字人民币活动信息，六家银行累计投入超2500万元，来满足广大市民在吃、住、行、游、娱、购等多维度、全方位的消费需求。

除了银行机构，互联网平台也推出了数字人民币应用的新场景。继推出数字人民币碳中和试点后，美团在春节期间为平台包括餐饮、外卖、生鲜零售、共享单车、酒店旅游、电影演出在内的200多个线下消费全场景，开放了数字人民币支付通道。京东也开通了数字人民币硬件钱包线上消费功能。

“今年1月以来，美团数字人民币试点中近9成的数字人民币红包流向了外卖、买菜、餐饮等百姓生活日常消费场景。”美团数据显示，数字人民币30元以下的小额交易订单占比最高，带动了民生消费及线下小微实体商户的发展。

“截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。”在近期国新办举行的新闻发布会上，人民银行金融市场司司长邹澜介绍说，人民银行已经在深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等地和2022年北京冬奥会场景开展数字人民币试点，基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀等不同地区，增进了社会公众对数字人民币设计理念的理解。

中国互联网金融协会区块链研究组组长、中国银行原行长李礼辉认为，人民银行的数据有两方面值得重视，一方面数字人民币的试点取得了长足而且迅速的进展；另一方面，875.65亿元相当于2020年我国移动支付金额432万亿元的0.02%，这说明数字人民币未来的应用前景十分广阔。

“全场景开通数字人民币支付，有助于加快数字人民币试点推广，推动支付领域互联互通，便利实体企业和百姓民生，具有积极意义和示范作用。”招联金融首席研究员董希淼表示，数字人民币研发、试点的出发点和落脚点，是服务实体经济和便利百姓民生。

博通咨询金融业分析师王蓬博认为，随着数字人民币进入全量实验阶段，这个春节假期数字人民币的新功能、新应用让人充满了期待，能够实现试点机构、数字人民币推广和用户的“三赢”。

(责编：杨虞波罗、高雷)