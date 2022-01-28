人民网北京1月28日电 （王仁宏）据水利部消息，1月27日，水利部副部长刘伟平主持抗旱会商，与广东、福建、广西等省（自治区）水利厅和水利部珠江水利委员会视频连线，分析研判当前雨情、水情、旱情、咸情，全力做好冬春季特别是春节期间抗旱保供水工作。

去秋以来，华南部分地区发生旱情，特别是东江、韩江流域发生了60年来最严重旱情，由于骨干水库蓄水异常偏少、珠江口咸潮明显偏强等原因，部分地区城乡供水受到较大影响，呈现“秋冬春连旱、旱上加咸”态势。

针对严峻的旱情形势，水利部密切监视雨情、水情、旱情、咸情，滚动预测、及时预警；督促地方适时优化抗旱保供水预案，确保群众饮水安全；统筹流域供水、发电和航运需求，逐江河、逐区域细化供水保障工作方案，建立当地、近地、远地供水保障“三道防线”，精细调度水工程，充分发挥水资源效益。广东、福建、广西等省（自治区）党委、政府高度重视抗旱工作，提早部署，采取了一系列有效措施，保障城乡供水安全。

据介绍，由于华南旱区抗旱水源不断消耗，加之春节即将来临，城乡供水保障任务更加艰巨。会商要求，充分认识做好当前抗旱保供水工作对保障国泰民安的社会环境和平稳健康的经济环境的重要意义，进一步强化抗旱措施。

一是充分考虑入汛时间推迟、四月底甚至更晚才出现有效降雨的最不利情况，做好应对准备。二是坚持流域一盘棋，流域区域统筹，开源节流并重，长期短期兼顾，科学精细调度水利工程。三是认真落实“四预”措施，加强雨水情和旱情预报预警，预演并动态优化调整调度方案。四是突出重点，优先保障供水安全；科学实施春节期间补水调度，确保城市供水安全。五是针对春节期间大量外出务工人员返乡过节、部分务工人员留守城市过节以及脱贫地区供水保障能力薄弱等情况，提早谋划应对措施，确保群众饮水安全。六是做好春节期间应急值守，及时报告、处置突发情况；根据旱情发展态势，适时调整预警和抗旱应急响应等级。

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