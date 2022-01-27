人民网北京1月27日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，从1月27日9时至2月21日17时，中国气象局进入北京2022年冬奥会气象服务特别工作状态。在此期间，中国气象局有关内设机构和直属单位、北京市气象局、河北省气象局执行24小时主要负责人领班、专人值班制度，根据天气演变情况认真组织加密观测、专题会商、滚动预报、跟进服务、技术支持、后勤保障及科普宣传等工作。

中国气象局党组书记、局长庄国泰表示，各相关部门要坚决扛起政治责任，严格落实特别工作状态的工作要求，强化值班值守，严密监视天气变化，全力做好开幕式气象保障服务，要充分把握天气形势的不确定性，在前期工作基础上进行更加细致的研判，把最好的观测和预报技术、产品应用到开幕式的保障服务中，强化滚动预报并及时报告。要紧贴赛事需求，全力以赴做好赛时气象保障服务，加强与赛事组织部门、竞赛团队的沟通，聚焦预报预测准确率这一核心，强化前后方协作，按照“一场一策”“一项一策”要求，最大程度满足各项赛事气象服务需求，同时做好应对极端天气的充分准备。

“此外，我们要坚持统筹兼顾，做好冬奥会期间各项气象服务工作，全力做好赛区周边森林草原防灭火、应急救援、空气质量预报、交通运行、能源保供等各领域气象服务。要做好疫情防控和安全保护，前方气象服务团队严格落实闭环管理要求。要强化组织领导，按照赛事气象保障服务工作方案和应急预案要求，将每一项任务落实到岗、落实到人，全力支持两地三赛区完成气象保障服务任务。”庄国泰说。

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