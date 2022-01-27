人民网北京1月27日电 （记者杜燕飞）为加快数字经济建设，全面推进银行业和保险业数字化转型，银保监会日前印发的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》）明确，银行保险机构要大力推进个人金融服务数字化转型，推动解决“数字鸿沟”问题。到2025年，银行业保险业数字化转型要取得明显成效。

“在新的发展阶段，银行业保险业开展数字化转型，是构建银行业保险业新发展格局、打造高质量发展新引擎的现实需要。”银保监会有关部门负责人答记者问时表示，当前银行保险机构在数字化转型过程中还面临诸多挑战，需要强化顶层设计，加强政策规范，通过制定《指导意见》进一步统一认识、促进发展，在机制、方法和行动步骤等方面予以规范和指导。

记者梳理，《指导意见》围绕战略规划与组织流程建设、业务经营管理数字化、数据能力建设、科技能力建设、组织保障和监督管理等维度，构建了银行业保险业数字化转型的发展方向。

有业界人士表示，《指导意见》提出的核心可以归纳为“自上而下”“整体统筹”“价值导向”三个关键词。《指导意见》的出台，是构建数字中国，发挥数字金融服务效能的再次加码，将加快银行保险金融机构数字化转型战略的加速落地。银行保险机构在资源投入、组织机制、目标制定与考核上，还要加强工作力度。

马上消费研究院认为，2015年以来，银行保险机构加快了数字化发展，颇具规模的国有大行、股份制银行和大的城商行加入了金融与科技融合发展的探索道路。短短六、七年的时间，18家全国性银行中，已经有9家成立金融科技公司。但从投产效益和预期效果看，与预期理想状态仍有差距。究其深层次原因，主要是数字战略定力不够、数字思维认知水平有限、客户洞察能力薄弱、新旧数字系统匹配度低等原因。金融科技机构要从顶层设计、组织体系、数字文化、客群定位、数字能力、社会价值等维度来构建数字能力的价值实践。

在数字化转型的过程中，银行保险机构要找准创新与风险的平衡点。在德勤管理咨询围绕《指导意见》的解读中，德勤管理咨询中国合伙人徐天石表示，数字化转型在为金融机构各方面能力带来全面跃升的同时，也带来了新的风险。《指导意见》明确了一系列与数字化转型紧密相关的新型风险，需要金融机构予以应对。

“创新合规风险、外部合作风险及数据安全风险带来的管理挑战大。这三类风险的管理与大量数字化工作的实际开展相互影响，过严则影响转型进度，放松则埋下风险隐患，需要在实践中稳妥把握。”徐天石说。

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