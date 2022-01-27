人民网记者 孙博洋

新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布了2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。

图片来源：国新办网站

“2021年，全国市场主体达到1.54亿户，其中个体工商户达到1.03亿户，实现了历史性的突破。”

“个体工商户平均从业人数为2.68人，以此推算，全国个体工商户解决了我国2.76亿人的就业。”

“亿万市场主体的磅礴力量推动了我国经济总量迈上百万亿元大关，国家财力和社会财富稳定增长，承载了7亿多人的就业基本盘。”

在1月27日举行的国新办新闻发布会上，国家市场监督管理总局副局长蒲淳在介绍激发市场活力，支持市场主体发展有关情况时如是说。

如何激发市场活力，稳定市场主体，营造竞争有序的市场环境，构建公正公平的营商环境是社会各界关心的话题。在发布会上，市场监管总局围绕社会各界关心的话题进行了回应。

“稳”字当头 稳住市场主体就稳住了就业

近年来，受疫情反复、消费低迷等因素影响，个体工商户的发展面临不少的困难。

据市场监管部门调查，这些困难主要集中在：预期不稳、发展信心不足；招工难、用工贵问题严重，人才结构性矛盾突出；成本上涨压缩了利润空间；网络平台企业利用资本、数据和技术等优势无序扩张挤压了个体工商户的生存空间；资金链紧张等五方面问题。

个体工商户遇到的问题如何解？蒲淳在发布会上表示，要充分发挥扶持个体工商户发展部际联席会议作用，共同研究，加强沟通，不断完善政策；同时要持续完善政策措施，从财税、金融、社保、就业等方面，研究出台一批精准扶持个体工商户发展的政策，简化办理流程，加快办理进度，实现更多政策免申即享、直达快享。

“增”势不减为长期向好打下基础

市场监管总局数据显示，从总量看，截至2021年底，全国登记在册的市场主体达到1.54亿户，同比增长11.1%；从增量看，2021年，我国新设市场主体2887.2万户，同比增长15.4%。党的十八大以来，市场主体总量已经比2012年底的5494.9万户增长了1.8倍，年均增长达到12.1%，全国日均新设企业由0.69万户持续增长到2021年的2.48万户。

“总的来看，2021年，我国各类市场主体保持着稳定增长态势，为我国经济长期向好、行稳致远打下了重要基础。”国家市场监督管理总局登记注册局局长杨红灿表示。

我国现有的企业总数是4843万户，实际这些企业绝大多数都是中小微企业，它们是推动经济实现高质量发展的重要基础，也是扩大就业、改善民生的重要支撑。但中小微企业，特别是小微企业在发展过程中普遍存在质量水平不高、市场竞争力不强等问题。

据了解，质量认证是国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具，被称为企业质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”、国际贸易的“通行证”。去年以来，为提升中小微企业产品和服务的质量以及市场竞争力，市场监管总局在在全国范围内组织开展了“小微企业质量管理体系认证提升行动”。

“提升行动开展一年以来，市场监管总局和各省市县有关部门共出台了265项激励政策，累计为9万余家企业免费培训37万人次，127家认证机构面向36个行业为5000多家小微企业实施了精准帮扶。”国家市场监督管理总局认证监督管理司司长刘卫军介绍说。

刘卫军表示，通过对这些帮扶企业的问卷调查，95%以上的企业反映提升效果非常明显。很多企业从“一把手”到一线员工，质量意识明显增强；管理水平得到提升，企业运营效率大幅提高；企业生产流程不断优化，运营成本下降，产品和服务质量以及客户满意度显著提高。

在今年3月1日，《市场主体登记管理条例》即将实施，作为我国制定出台的第一部统一规范各类市场主体登记管理的行政法规，为保护市场主体合法权益、促进创业创新、维护市场秩序提供了法治保障，这也标志着商事制度改革迈入了法治化、规范化发展新阶段。

相关专家认为，《市场主体登记管理条例》的实施，将进一步激发市场活力，让更多想创业、能创业的人更容易的创业，加速新市场主体的不断入场。

公平公正 营造竞争有序的市场环境

2021年，反不正当竞争成为舆论焦点，多家平台经济企业因垄断行为遭到处罚。在2021年11月18日，国家反垄断局正式挂牌成立，为构建竞争有序的市场环境奠定了基础。

中央经济工作会议进一步强调，深入推进公平竞争政策实施，强化反垄断和反不正当竞争，对规范市场公平竞争，建立完善高标准市场体系具有重要意义。

在国新办发布会上，价格监督检查和反不正当竞争局局长袁喜禄表示，市场监管部门将坚持统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，强化反垄断和反不正当竞争监管执法。并更加注重竞争倡导，更加注重规则制定，为企业竞争行为设置好“红绿灯”，引导各类资本和各类市场主体有序竞争、规范发展，更好地发挥在宏观经济治理和改革发展大局中的重要作用。

涉企乱收费也是困扰企业发展的问题之一。2021年，市场监管部门共发现涉企涉嫌违规金额125.2亿元，已督促违规收费主体主动退还54.46亿元。

“我们要通过治理涉企乱收费，让市场主体感受到政策红利，减轻生产经营负担，坚定战胜困难挑战的信心，也坚定长期繁荣发展的信心。”袁喜禄表示。

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(责编：王连香、高雷)