人民网北京1月28日 （记者许维娜）记者日前从国家发展改革委获悉，近日，国家发展改革委召开专题会议，对春节期间煤炭稳产保供稳价工作作出安排部署。

会议要求，各地区和有关企业要提前制定生产计划，在确保安全的前提下保持节日和重大活动期间煤炭的正常生产和销售，安排好煤炭运输，进一步增加下水煤调入量，加快提升港口煤炭场存，稳定煤炭市场价格。

会议指出，煤电油气运保障工作部际协调机制将协调有关部门，持续加强煤炭供耗存和市场监测，加强市场监管，严厉打击捏造涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，切实维护煤炭市场秩序。

会议还表示，据各地汇报，春节期间大中型煤炭生产企业均已对保持煤炭正常生产供应作出安排，近日全国煤炭产量仍保持在较高水平，可确保节日和重大活动期间的煤炭稳定可靠供应。

近日，全国统调电厂供煤持续大于耗煤，存煤稳步提升并保持在历史高位。

截至1月26日，全国统调电厂存煤1.7亿吨以上，同比增加超过5200万吨，创历史新高，可用22天。同时，随着春节日益临近，煤炭需求逐步回落。1月26日全国统调电厂耗煤715万吨，比一周前减少近70万吨，降幅9%，呈逐日下降态势。在保供稳产政策下，煤炭供应能力仍维持在较高水平，预计电厂煤炭库存将进一步累积，春节期间煤炭需求可得到有力保障。

此外，记者还了解到，为进一步做好下阶段特别是春节期间煤炭供应保障工作，近日，国家发展改革委运行局加强协调，组织重点煤炭企业保持正常生产，稳定煤炭产量，春节前每日准备煤炭资源50万吨以上，并协调铁路运输企业加强运力支持，增加秦皇岛港等港口煤炭调入量，确保下水煤充足供应。

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