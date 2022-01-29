董希淼

原标题：银行服务收费应合理合规

近年来，我国商业银行服务收费问题一直备受关注。日前，中国银保监会发布《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》（以下简称《指导意见》），进一步加强银行服务市场调节价管理。银行应转变观念理念，规范收费行为，继续减费让利，更好地服务实体经济。

早在2003年，《商业银行服务价格管理暂行办法》就已确立银行服务收费的地位与方式。银行作为金融企业，对所提供服务收取合理费用，是市场经济主体的内在要求。从服务成本看，银行提供服务需要付出成本，通过收费来覆盖成本并获得收益，无可厚非。平心而论，目前我国商业银行在服务收费项目和标准方面，总体而言是比较温和的。但在不科学的业绩驱动和考核机制之下，少数银行收费的确存在不规范、不合理的行为。根据规定，银行服务价格分为三类，即政府定价、政府指导价、市场调节价。前两者主要涵盖基础服务，后者涉及的范围较广，如支付结算、电子银行、银行卡、理财咨询等。市场调节价由银行自行制定和调整，所以更容易产生问题。《指导意见》坚持问题导向，针对银行服务市场调节价中的某些现象，纠正银行在市场化竞争中的行为偏差。

银行服务收费事关企事业单位和个人，市场调节价虽由银行自行确定，但也应合理合规。下一阶段，按照《指导意见》要求，有关银行应从三个方面加以改进。

第一，转变观念理念。近年来，银行业过于重视中间业务，将中间业务收入占比作为重要指标，制定明确考核标准，层层下达计划，容易导致分支机构服务收费行为异化。对市场而言，不必过度强调中间业务收入占比，进而将占比提升作为衡量收入结构和业务转型的核心指标。对银行而言，应逐步调整中间业务结构，将发展重点从账户管理、支付结算等传统中间业务向高附加值业务转移；制定和调整服务收费价格时，应充分考虑个人和企事业单位的承受能力与接受程度。

第二，规范收费行为。在实践中，部分银行向企业发放贷款时，以“财务顾问费”“咨询服务费”等形式收取一定费用，但实质上并未提供任何顾问服务。部分银行为规避监管，在确定服务价格时，价格区间非常大，收费随意性较强。上述行为在一定程度上加重了企业负担，变相推高融资成本，都应尽快得以纠正。部分银行还以服务价格为手段，进行不正当竞争。低价竞争和乱收费现象均是扰乱市场正常秩序的行为，不利于银行业健康发展。银行应以提高服务水平来增加客户黏度，而不是“竭泽而渔”。

第三，继续减费让利。2021年银行业采取切实措施，主要从支付结算环节减免收费。当前，在经济恢复态势还不十分稳固、部分企业生产经营仍然较为困难的情况下，银行业应继续对市场主体减少收费项目、降低收费标准，进一步稳定市场主体的信心和预期，巩固前期政策的效果。对小微企业、个体工商户，在服务收费上还应进行差异化定价；对部分群体如老年人，进城务工人员，应适当减免、优惠收费。监管部门应鼓励银行良性创新，通过丰富的产品和服务供给更好服务实体经济，以获得多元化收入。

（作者系招联金融首席研究员）

(责编：申佳平、陈键)