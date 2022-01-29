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原标题：药品集采促百姓用上好药

2021年，我国医药卫生领域交出的“民生账本”可圈可点，特别是药品和高值医用耗材集中带量采购改革赢得了人们一片赞誉。

医药价格和招标采购，一头连着群众看病就医和医保基金购买的需求侧，一头连着医药产业和医疗服务的供给侧。集中带量采购，在某种意义上是国家“团购”，通过以量换价，挤压药价虚高“水分”，减轻患者负担。另外，带量采购是建立在公平竞争基础上的：企业自主决定是否参与，有公平公开公正的规则，谈判结果自然是多方共赢。与此同时，带量采购挤掉了流通过程中的灰色费用空间，也促进了医药企业将更多精力投入到产品研发、提高质量上。

保障和改善民生没有终点。近期召开的国务院常务会议提出，要推动集中带量采购常态化、制度化并提速扩面，持续降低医药价格，让患者受益。不论是“以慢性病、常见病为重点，继续推进国家层面药品集采”，还是“对群众关注的骨科耗材、药物球囊、种植牙等分别在国家和省级层面开展集采”，抑或是“保证中选药品和耗材长期稳定供应，加强监管”，每一项要求对应的都是民生关切，旨在让老百姓用得起药、用得上好药。还应看到，从最初的化药集采，到高值医用耗材、生物制剂集采，再到中成药集采，集中带量采购改革已经展现出了全方位推进态势。

对于医药企业来说，集采中选意味着拥有巨大市场用量，只要确保产品质量与供应，严格履约，实现盈利有保障。在新的采购方式、新的竞争模式下，企业必须做好药品研发，布局好产品管线，管理好供应链，才能在集采中胜出。而且，中选企业一旦出现违约，将会被依法依规处理，这也是对诚信经营企业的尊重和保护。

我国是世界上人口最多的国家，参保人数世界最多，同时仍是最大的发展中国家。用有限的医保资源满足众多人口的基本医疗需求，这不仅是一道世界难题，也考验着业内各方的勇气决心和责任担当。期待药品和高值医用耗材集中带量采购这个“小切口”能够牵引相关改革，促使生产流通、价格形成、医保支付、质量监管、供应保障、合理使用等政策有效衔接，更好地满足人们的用药需求。（中国经济网供稿）

(责编：申佳平、陈键)