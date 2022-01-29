佘惠敏

原标题：瞄准高技术产业稳投资

瞄准高技术产业稳投资，要聚焦关键领域和薄弱环节。必须加大对关键核心技术和基础研究的投入，打通基础科学研究和应用技术创新相衔接的绿色通道。此外，要不断激发民间投资活力，强化企业的创新主体地位，从国家层面推动基础科学研究投入多元化。

国家统计局日前发布2021年系列经济数据，我国国民生产总值实现了8.1%的高速增长。数据还显示，2021年我国高技术制造业增加值增长18.2%，增速比规模以上工业快8.6个百分点，高技术制造业引领作用显著。

当前，国际形势复杂严峻，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，亟需采取积极措施来扩大有效投资，以稳定宏观经济大盘和支撑经济社会高质量发展。分析2021年有关经济数据可以看出，高技术产业快速发展、亮点突出，投资空间巨大，而且符合经济社会发展趋势和需求，稳投资不妨把高技术产业投资作为一个重要发力点。

瞄准高技术产业稳投资，要聚焦关键领域和薄弱环节。

当前，经济结构升级和城镇化带来了大量的数字新基建需求，这正是高技术产业未来发展的关键领域之一和重要增长点。5G网络、数据中心等新型基础设施，将打造各地数字经济大底座，为各地提供随需获取、按需计费的便捷数字化服务。从智慧城市到无人工厂，从智慧农业到远程医疗，从金融科技到自动驾驶，新基建各项技术融合应用场景无处不在，正在激发更多的经济活力，释放更多的消费需求。

与此同时，我国高技术产业的某些薄弱环节也十分明显。真正的核心技术是买不来的。一些国家遏制我国科技发展，阻挠我国掌握前沿技术及产品。中国的原始创新能力还有不足，一些关键核心技术还未突破，集成电路、关键元器件、关键材料等方面的技术发展尚无法满足产业发展需求，科技成果转化渠道还未达到畅通无阻的程度。瞄准高技术产业稳投资，必须加大对关键核心技术和基础研究的投入，打通基础科学研究和应用技术创新相衔接的绿色通道，才能为中国经济的高质量发展提供源源不绝的新动力。

瞄准高技术产业稳投资，要不断激发民间投资活力。

2021年，部分规上制造业研发投入和利润水平都达到近年新高，这是值得高兴的趋势，有助于增强民营经济投资高技术产业的积极性，让更多民间资本成为稳投资的重要力量。

激发民间投资活力，需要强化企业的创新主体地位，要让企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体。企业是否成为创新的主体，要看企业在重大规划和任务凝练中是否发挥了出题者作用，在重点产品科研攻关中是否发挥了产学研各方的组织协调者作用，在成果转化中是否发挥了技术承接应用者作用。这些方面显然需要各级政府继续深化改革，在政策法规、机制制度、社会氛围等方面综合发力，为企业营造一个有利于科技活动和创新活动的环境。

激发民间投资活力，还应从国家层面推动基础科学研究投入多元化，通过加大税收优惠力度等手段，鼓励企业、社会团体、公益基金等社会资本投入基础科学研究领域；要继续破除民间资本进入重点领域的机制障碍，鼓励民间资本重点投入国家重大战略及补短板领域项目；要鼓励各地建立民营企业贷款风险补偿机制、开展“银税互动”，加大对高技术产业的民间投资的融资支持。

投资结构影响甚至决定着经济结构、产业结构。瞄准高技术产业稳投资，不仅可以培育新的经济增长点、助力稳增长，还可以优化产业结构、让经济发展更加健康有后劲。

(责编：申佳平、陈键)