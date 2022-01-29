姜天骄

原标题：《2021中国的航天》白皮书发布

国新办28日发布《2021中国的航天》白皮书，介绍了2016年以来中国航天实现创新跨越发展、推进航天治理现代化、积极开展国际空间交流与合作的实践成就，阐述中国深入开展航天国际交流合作、推动构建外空领域人类命运共同体的政策理念和倡议主张，展望未来5年中国航天开启全面建设航天强国新征程、构建航天国际合作新格局愿景。

国家航天局副局长吴艳华介绍，过去5年，中国航天砥砺奋进，实现了新的跨越。运载火箭加快更新换代。以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用，商业运载火箭不断涌现，形成陆地、海上多样化的发射能力。航天重大工程亮点纷呈。中国空间站建造全面实施，6名航天员先后进驻，开启了有人长期驻留时代；探月工程“绕、落、回”圆满收官，嫦娥四号首次着陆月背巡视探测，嫦娥五号带回1731克月壤；天问一号实现中国航天从地月系到行星际探测的跨越，在火星上首次留下中国印迹。空间基础设施不断完善。北斗全球卫星导航系统建成开通，高分辨率对地观测系统形成体系能力。

目前，在轨工作的各类卫星超过500颗。未来5年，中国航天将以航天高质量发展为主题，推动空间科学、空间技术、空间应用的全面发展，为建设社会主义现代化强国、推动人类和平与发展作出积极贡献。

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