赵子强 徐一鸣

原标题：新年首月A股调研动向解密：三类机构视线聚焦何处？

编者按：2022年开年以来，A股市场震荡回落，量能出现明显萎缩。截至1月28日收盘，上证综合指数累计下跌7.65%。业内人士认为，后市不确定性因素依然较多，春节后A股如何操作尤为重要。为此，《证券日报》记者对机构1月份调研情况进行统计，梳理相关主力发力点，以窥其后市动态。今日本版特将相关机构调研情况整理如下，以供投资者参考。

478家上市公司获券商密集调研 业绩增长确定性为关键

进入2022年以来，虽然市场走势波动较大，但券商调研的积极性却并未受此影响，而相关被调研公司也随之受到投资者的广泛关注。

据同花顺数据显示，今年以来，A股市场共有478家上市公司获券商调研。其中，63家上市公司接待10家及以上券商调研。完美世界(56家)、三花智控(40家)、华东医药(39家)、迈瑞医疗(39家)、卫宁健康(37家)、容百科技(36家)等6家公司更是累计接待36家及以上券商调研。

值得关注的是，上述被密集调研的63家公司也获得其他机构投资者的关注，均被12家及以上机构调研。

478家公司呈现五特征

进一步梳理发现，上述478家获得券商调研的上市公司主要呈现五大特征。

一是业绩增长确定。截至1月28日收盘，A股市场共有195家上市公司披露2021年度业绩预告，170家公司业绩预喜，占比达87.18%。其中，69家公司2021年全年净利润有望同比翻番，多氟多、道氏技术、纳思达、双环传动、长远锂科等5家公司均预计2021年全年净利润同比增幅上限超5倍。

二是股价调整比较充分。今年以来，上述478只个股中，有388只呈下跌态势，占比超八成。其中，宇晶股份、键凯科技、永太科技、ST国医、欧普康视、中航机电等6只个股期间累计跌幅均超33%。

三是普遍获得机构看好评级。年内有233只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级，占比近五成。具体来看，常熟银行、迈瑞医疗、德赛西威、比亚迪等4只个股获得看好评级次数均在12次及以上。

四是部分个股获得融资客青睐。今年以来，截至1月27日，有87只个股获得融资客加仓，合计净买入额为46.27亿元。其中，劲嘉股份获融资客净买入额居榜首，为4.95亿元。此外，康恩贝(3.55亿元)、东方生物(2.55亿元)、比亚迪(2.32亿元)，浙数文化(2.03亿元)等个股期间获融资客净买入额均超2亿元。

五是行业集中度较高。从申万一级行业来看，上述被调研的公司主要集中在医药生物、机械设备、电子、计算机等四大申万一级行业，分别为65家、60家、49家、46家。

投资须结合基本面

对于获券商青睐公司的投资机会，前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者表示，“投资者可以适当关注被调研较多的公司，尤其是业绩表现较好的公司，建议投资者可以参照重点调研的行业和公司进行分析，结合基本面进行投资。”

巨泽投资董事长马澄在接受《证券日报》记者采访时表示，从行业分析，虽然医药生物作为必选消费，行业属性决定其长期向好走向，但短期仍会受集采、疫情等影响，出现价格波动及业绩增速带来不确定的基数变化。由此可见，配置医药生物行业的时机还未到，建议投资者谨慎对待。

私募排排网研究主管刘有华对《证券日报》记者表示，“一直以来，券商研究报告会受到市场广泛关注，为众多投资者提供了研究支持和参考，因此券商的调研方向在一定程度上会影响市场投资偏好。受到券商推荐的公司短期市场关注度会比较高，但长期来看，上市公司的股价表现主要取决于公司本身能否持续创造价值。因此，建议投资者在券商调研的上市公司中，选择正处于高景气周期，或存在业绩改善的行业以及基本面质地较好的龙头公司。”

华辉创富投资总经理袁华明表示，虽然A股市场近期波动较大，但从更长周期和全球权益市场比较来看，A股市场的机会依然突出。上述券商重点调研的医药生物、机械设备、电子、计算机等行业经营表现比较突出，政策层面也获得了一定支持和倾斜，值得投资者关注。

“从已披露的业绩数据来看，上述几个行业整体延续高景气度，但行业内部分化有所加大。随着稳增长政策环境和美联储流动性收紧方向基本确立，市场风险偏好下行，高估值品种在增速和持续性上受到更严苛地审视，这促使相关行业内的一些个股近期调整幅度较大。” 袁华明进一步补充。

基金调研透露三大特征

427家公司集中医药生物等行业

近期A股市场持续震荡，市场热点频繁切换，作为上市公司调研“主力军”的基金公司秉承对投资者负责的原则，深究公司本质，积极展开调研，其调研动向备受市场关注。

据统计，今年以来，截至1月28日，基金公司先后调研427家上市公司(包括但不限于现场调研、电话会议)，相较于去年同期的71家调研公司，增幅达501.41%。其中，接受调研最多的公司是容百科技，高达107家。此外，包括西藏矿业、炬光科技、迈瑞医疗、华东医药、三花智控、芯能科技、完美世界、卫宁健康等在内的18家公司均受到50家以上基金公司调研。

基金公司调研次数越多，掌握上市公司的基本面信息就越全面，也就能更好了解公司价值。在诸多基金公司中，嘉实基金、华夏基金调研次数靠前，分别达119次、111次。

从调研情况来看，基金多关注上市公司的经营与发展情况。众多基金公司的调研均是针对“公司的产品竞争力以及所处行业的展望”等方面展开。

基金调研呈三大特征

综合基金公司调研的427只个股来看，主要呈现三大特征。

一是业绩表现较好，成长能力突出。在已披露的187家2021年年报业绩预告中，共有164家公司业绩表现预喜，占比87.70%。其中，预计净利润实现翻番的公司达82家。多氟多净利润有望实现同比增长26倍以上。此外，道氏技术、纳思达、双环传动、长远锂科、西藏矿业、嘉美包装、九安医疗等公司预计净利润实现同比增长300%以上。

值得关注的是，九安医疗近期在业绩以及利好消息催动下，截至1月28日收盘，该公司股价再次收获涨停。据统计，公司股价在最近54个交易日中，共计收获30个涨停板。11月15日以来，累计涨幅高达807.50%，成为“牛尾虎头”期间第一热度股。

二是主板上市公司数量居多。据统计，主板公司被基金公司调研的家数达225家，占比52.69%，远超创业板的139家以及科创板的60家。

三是以中小市值个股为主。截至1月28日，被调研的427只个股最新A股市值合计达5.92万亿元，其中低于A股平均市值190.70亿元的个股达356只，占比83.37%。

此外，基金公司调研的大市值公司均为“行业茅”，比如迈瑞医疗、比亚迪、牧原股份等。

医药生物等获基金青睐

行业集中度方面，医药生物、机械设备以及电子等申万一级行业成为基金公司月内调研的“心头好”，涉及公司家数分别为62家、52家、46家。

据记者梳理，在近十年的板块涨幅中，医药生物板块在春节后五个交易日期间表现“十有九涨”，上涨概率远高于其他行业板块。

粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁对《证券日报》记者表示，经过近期调整，目前医药行业估值已经回归理性，接近2020年高位一半水平，已具备一定的投资性价比。

投资策略方面，陈梦洁认为，在创新医疗器械领域，需求端消费升级不断推进医疗器械行业快速扩张和发展，自主研发及进口替代加速国产崛起，打破进口企业在高端领域的垄断地位。建议投资者把握竞争格局良好的上游设备、耗材企业，以及细分赛道中创新实力强、产品差异化明显的特色企业及布局海外市场的下游器械龙头。

在山西证券分析师刘建宏看来，近期医药板块大幅调整，各子板块均出现明显波动。目前行业整体估值处于合理区间，产业发展趋势向好，建议投资者把握个股回调机会。长期来看，带量采购常态化持续加速行业分化，倒逼企业向创新转型；医保目录动态调整，持续加速创新药放量。建议关注创新产业链相关细分领域龙头公司，比如药明康德、博腾股份等。

结合当下行情，“每次市场大跌其实都是抄底优质股票或者优质基金的好时机。投资者要从中长期的角度去看待好企业的价值，不要过度关注短期股价的波动。”前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示，近期已经有超过28家基金公司宣布自购，自购金额近10亿元，而前海开源基金也发布公告表示，将用自有资金不低于5000万元来认购旗下基金，彰显其对旗下基金以及优质资产的看好，从而提振A股市场信心。

“情绪底+市场底”共振A股迎来好买点？

外资机构密集调研192家公司

中国经济的率先复苏展现出强劲韧性的同时，外资对于中国资本市场的认可度也在不断提升。今年以来，外资对A股市场的投资热情不减，积极开展调研，为春节后的行情进行充足准备。

据同花顺数据统计，今年以来，截至1月28日，A股市场中有192家公司获包括以海外机构及QFII为代表的外资机构密集调研。其中，33家公司均受到10家及以上外资机构扎堆调研。

对此，接受《证券日报》记者采访的私募排排网基金经理胡泊表示，“外资机构秉持价值投资理念，目前已经是A股最重要的定价机构之一。而在价值投资理念中，上市公司基本面是重点。同时，虽然目前美联储处在加息缩表状态，但外资配置A股依然保持乐观，外资不会明显流出，反而将持续流入A股，因此对于A股未来的行情和外资重点调研的公司持乐观态度。”

192家公司呈现三大特征

具体来看，上述33家公司中，迈瑞医疗、传音控股等2家公司期间均受到75家外资机构扎堆调研；洽洽食品、汇川技术、伟星新材紧随其后，累计接待调研的外资机构分别达到46家、44家、40家；包括容百科技、德赛西威、海尔生物等在内的12家公司期间也均获20家及以上外资机构联袂调研。

安爵资产董事长刘岩对记者表示，“外资调研并投资的重点集中在未来景气高企行业，其背后逻辑有：一是从投资拉动转为消费驱动；二是从制造大国到制造强国的转型；三是中国有机会培育出一些国家级或者世界级的企业，从外资调研的公司与行业来看，业绩表现普遍较好，净资产收益率较高，研发投入普遍较高；四是估值相对来说普遍较低。”

记者通过梳理发现，上述192家公司呈现出三大特征。

首先，盈利能力较强。统计发现，截至1月28日，上述192家公司中，有80家公司已披露了2021年年报业绩预告，71家公司业绩预喜，占比近九成。其中，31家公司2021年全年均有望实现净利润同比增幅超100%。

其次，估值普遍较低。统计显示，截至1月28日，A股市场最新动态市盈率中位数为27.73倍，被调研的192只个股中，有110只个股最新动态市盈率均低于这一水平，占比近六成。包括金科股份、中集集团、东方生物、华侨城A、无锡银行等在内的13只个股最新估值均不足10倍。

其三，北向资金关注度较高。统计发现，今年以来，在上述192只外资机构调研个股中，有132只个股获北向资金持仓。其中，中航机电、常熟银行期间获北向资金增持数量均超6000万股，金科股份、宁波银行、牧原股份、华侨城A等4只个股期间也均受到2000万股以上北向资金加仓。

两底共振迎来更好买点

从行业角度来看，外资机构调研主要集中在医药生物、机械设备、电子、计算机、电力设备、汽车等六大行业，涉及公司数量分别为34家、25家、21家、18家、12家、10家，合计公司数量达120家，占比逾六成。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示，“从调研数据来看，外资重点调研仍集中在一些估值较低、业绩增长良好的企业，避开了估值较高或者短期内涨幅较大的板块。展望后市，这些企业盈利普遍得到改善，市盈率仍低于行业平均水平，具备一定的配置价值。当前美联储加息节点基本明确，市场受到海外流动性收紧的影响，短期内波动加剧。但从中长期来看，在稳增长政策力度不断加大的背景下，央行货币政策不断发力，美联储政策调整影响或将逐渐减小。”

除外资机构看好春节后的A股表现外，券商也持积极态度。方正证券表示，从短期来看，当前A股市场的调整已经接近尾声，2月份市场行情非常值得期待：一是目前市场调整幅度已经较为充分；二是当前各项政策措施和环境均对市场非常友好；三是从统计规律来看，A股市场2月份上涨的概率很大。（证券日报）

(责编：申佳平、陈键)