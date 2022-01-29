宋宇晟

原标题：预制菜概念股走强 “厨房废物”是真正推手？

距离春节越来越近了，准备年夜饭已排上日程。1月28日，春节前的最后一个交易日，预制菜板块持续拉升。该板块中西安饮食、岭南控股涨停，亦有全聚德等多支相关股票跟涨。

所谓预制菜，是指将各种食材配以辅料，经预加工而成的成品或半成品。消费者不用自己下厨，直接跳过洗菜、烹调，只需要简单加工、摆盘再加热十几分钟，就能“做”出一桌饭菜。

去年以来，预制菜已成为年轻人“心头好”。

资料图：顾客正在选购“年夜饭”预制菜。 张浪 摄 (图文无关)

临近年关，越来越多“80后”“90后”开始掌勺年夜饭，预制菜也因其省时省力成为诸多“手残”年轻人的选择。

事实上，2022年初，预制菜一直备受关注。在二级市场上，1月中旬，A股的预制菜概念股就曾掀起涨停潮。

有人调侃，这是被年轻一代的“厨房废物”推出来的“涨停”。

“现在的年轻人很少愿意经常做饭，预制菜只需要简单烹饪，买回家三十分钟就做好一桌，既节省了时间又提升了生活乐趣。”有业内人士这样分析。

同时，这样的变化显然也与疫情影响、就地过年等有关。

中国烹饪协会提供的分析显示，在疫情影响下，不少品牌餐饮企业纷纷把眼光投向“预制菜”研发和生产，在线下线上各个渠道销售。有连锁餐饮企业表示，目前预制菜销售收入已经与餐厅经营收入旗鼓相当。

资料图：叮咚买菜上线50多道地方特色菜系 叮咚买菜供图

值得注意的是，新的“烹调习惯”也给大家的年夜饭带来了现实的变化。

有报告指出，今年春节年夜饭出现了南北大融合的趋势，水饺、东北鸡架等典型北方菜品，“席卷”南方年夜饭餐桌，同时腊肉、盆菜、凤凰单枞茶等南方地域美食茶品，也成为北方家庭喜欢的年货。

在传统习俗里，过年北方吃饺子，南方吃汤圆。然而，如今“吃饺子”习俗已经南下，进入了南方家庭的年夜饭菜单。

美团数据也显示，2021年，平台预制菜销售规模较2020年增长4倍，进入年货节周期以来，相关订单增速继续保持高速增长。其中，椰子鸡、胡椒猪肚鸡、酸菜鱼等成为春节预制菜的热门商品。

此外，各地餐饮企业也在积极打造具备自身特色的预制菜。比如，在主打湘菜的年货礼盒中收纳了豆豉、腊肉、剁椒鱼头等；烧鸡、酱肉等则满足了北方居民对酱货的喜好；甚至有预制菜礼包中涵盖了佛跳墙这类的高端菜肴。

今年过年，你准备吃“预制菜”吗？(完)

(责编：申佳平、陈键)